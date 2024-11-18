Германия планирует передать MINI-TAURUS: ВСУ выйдут на новый уровень уничтожения оккупантов

Украина получит от Германии 4 тысячи ударных беспилотников с искусственным интеллектом. Их еще называют MINI-TAURUS, поскольку они имеют радиус действия в четыре раза больше, чем имеющиеся в ВСУ дроны-камикадзе.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что хоть немецкие беспилотники менее мощные, чем одноименные ракеты TAURUS, но все равно серьезно усилят Силы обороны.

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Что известно о беспилотниках MINI-TAURUS

Генерал-лейтенант в отставке объяснил, что немецкие беспилотники MINI-TAURUS применяют стаями. Соответственно появляется новый эффект воздействия на врага с воздуха.

В интернете много видео, на которых видно просто облака таких небольших беспилотных аппаратов. И это приводит к эффекту поражения нового качества,

– отметил Игорь Романенко.

Если Силы обороны будут этого достигать, то смогут последовательно выполнять задачи, которые стоят перед ними, считает военный эксперт.

Интересно! Утверждают, что MINI-TAURUS существенно дешевле, чем американские Switchblade и российские "Залы" и "Ланцеты".

Ожидается, что Украина получит первые дроны в ближайшие несколько недель. По данным немецкого издания Bild, с декабря начнется массовая поставка: по несколько сотен единиц в месяц.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок одобрительно отреагировала на данные о том, что США дали разрешение Украине на удары дальнобойными ракетами ATACMS для ударов по российской территории.