Германия согласовала новую военную помощь Украине в размере 5 миллиардов евро

В Берлине 28 мая министр обороны Германии Борис Писториус и министр Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и немецкой оружейной промышленностью.

Умеров вместе с президентом Владимиром Зеленским отправился в столицу федеральной власти для переговоров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны Германии.

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Германия поддерживает Украину

Украинская делегация посетила Бендлерблок и встретилась с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Партнеры еще раз подчеркнули постоянную позицию и пообещали оказывать конкретную поддержку Украине.

Так, согласно договору, Германия будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине. Страна будет предоставлять инвестиции в производство современных систем.

При сотрудничестве Украины и Германии в 2025 году должны производить значительное количество вооружения. Она сразу будет введена в эксплуатацию в украинской армии, поэтому дополнительной подготовки делать не будут.

Снабжение боеприпасов от Германии также продолжится. Кроме поставок артиллерийских ракет, Украине поступят дополнительные пакеты боеприпасов для различных систем вооружения, в частности для ПВО, системы наземного вооружения и стрелковое оружие. Соответствующий контракт для снабжения систем для обороны украинского неба Рустем Умеров подписал с немецкой оборонной компанией Diehl.

Кроме вооруженной помощи, Германия будет финансировать ремонтные мощности в Украине. Оборонные компании обеих стран договорились о "совместном предприятии".

Писториус в рамках договора также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, производимое в Украине.

В целом, такая поддержка Украины со стороны Германии достигает пяти миллиардов евро. Денежные средства поступают из фондов, утвержденных Бундестагом.

К слову, вместе с министром иностранных дел Иоганном Вадефулем Германии Борис Писториус хотел бы способствовать совместным усилиям между партнерами, в частности в сфере противовоздушной обороны для Украины. Такая общая инициатива стран собрала около одного миллиарда евро.