Германия профинансирует закупку 50 тысяч украинских ударных дронов Shrike для СОУ

Международные партнеры продолжают активно поддерживать ВСУ современным высокотехнологичным вооружением отечественного производства. Так, Германия приняла решение о закупке 50 тысяч украинских дронов Shrike для Сил обороны.

На эти цели правительство страны выделит около 90 миллионов евро, о чем сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Как Украина расширяет оборонное сотрудничество с партнерами?

Как сообщает агентство, это один из крупнейших известных заказов беспилотников, осуществленных западным государством для поддержки Киева. Речь идет о дронах Shrike украинского производителя SkyFall, оснащенных программным обеспечением американской компании Auterion, которое позволяет беспилотникам автономно сопровождать и поражать движущиеся цели на завершающем этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил масштаб контракта. По его словам, его стоимость составляет около 90 миллионов евро, а финансирование обеспечила одна из европейских стран. Часть беспилотников уже передана Украине, остальные планируется доставить до конца года.

В SkyFall также подтвердили участие Германии в проекте, однако от комментариев относительно деталей соглашения отказались. Министерства обороны Германии и Украины также не раскрывают подробностей, ссылаясь на соображения безопасности.

Чем уникален этот дрон?

Беспилотник Shrike, который применяется на фронте с 2023 года, в последнее время привлек внимание и за пределами Украины. Его модификация Shrike 10-F, созданная в сотрудничестве с британской компанией Skycutter, стала лидером первого этапа конкурса Пентагона в рамках программы закупки сотен тысяч ударных дронов.

По словам Майера, в этом году Auterion участвует в поставке 100 тысяч беспилотников для Украины совместно с различными производителями при финансовой поддержке нескольких западных государств.

Сюда входит и контракт Пентагона на 33 тысячи дронов стоимостью 50 миллионов долларов, который, по его словам, уже выполнен. Кроме того, Великобритания ранее объявила о намерении передать Украине 150 тысяч дронов в рамках пакета помощи на 752 миллиона фунтов стерлингов.