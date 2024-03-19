Могут заменить Taurus: Германия закажет у США крылатые ракеты другого типа, – СМИ

Немецкое правительство начало процесс заказа 75 новых крылатых ракет JASSM-ER. Сообщается, что для этого страна обратилась к Соединенным Штатам.

Отмечается, что они смогут заменить крылатые ракеты Taurus. Предварительно, нынешняя рыночная стоимость одной ракеты Taurus составляет около 1,2 миллиона долларов.

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Правительство Германии начало процесс закупки

По данным Bild, Германия закажет у США 75 крылатых ракет. Вероятно, они могут заменить имеющиеся ракеты Taurus в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что эта закупка происходит после того, как правительство Германии в 2022 году выразило заинтересованность правительству США в приобретении истребителей F-35 и ракет, связанных с ними.

По информации издания, закупочная цена за весь пакет составляет более 8 миллиардов евро. В частности, в материале говорится о том, что вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Однако, к сожалению, процесс закупки JASSM затянулся. В то же время официальный контракт ожидают уже осенью этого года. Крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью.

Сообщается, что еще в 2018 году с помощью JASSM авиаударами Соединенных Штатов был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Асада в Сирии.

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