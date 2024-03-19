Могут заменить Taurus: Германия закажет у США крылатые ракеты другого типа, – СМИ
Источник:Bild
Немецкое правительство начало процесс заказа 75 новых крылатых ракет JASSM-ER. Сообщается, что для этого страна обратилась к Соединенным Штатам.
Отмечается, что они смогут заменить крылатые ракеты Taurus. Предварительно, нынешняя рыночная стоимость одной ракеты Taurus составляет около 1,2 миллиона долларов.
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Правительство Германии начало процесс закупки
По данным Bild, Германия закажет у США 75 крылатых ракет. Вероятно, они могут заменить имеющиеся ракеты Taurus в долгосрочной перспективе.
Отмечается, что эта закупка происходит после того, как правительство Германии в 2022 году выразило заинтересованность правительству США в приобретении истребителей F-35 и ракет, связанных с ними.
По информации издания, закупочная цена за весь пакет составляет более 8 миллиардов евро. В частности, в материале говорится о том, что вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".
Однако, к сожалению, процесс закупки JASSM затянулся. В то же время официальный контракт ожидают уже осенью этого года. Крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью.
Сообщается, что еще в 2018 году с помощью JASSM авиаударами Соединенных Штатов был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Асада в Сирии.
Почему Германия не передает Украине Taurus
- Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся со сложной дилеммой относительно передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как отмечают аналитики, причина отказа в предоставлении оружия Украине кроется в особенностях системы наведения этих ракет.
- На закрытом заседании комитета по вопросам обороны Бундестага генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер раскрыл основные трудности использования Taurus. Он отметил, что ракета требует специализированной компьютерной системы, доступной только в Германии.
- В то же время также существует вариант передать Украине "урезанные" ракеты без систем наведения. Это позволило бы дополнить арсенал Украины менее мощными ракетами к Storm Shadow, которые уже передала Великобритания.
- Однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок занимается попытками изменить мнение канцлера Олафа Шольца о предоставлении нашему государству дальнобойных крылатых ракет Taurus.
- Напомним, что недавно министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи для Украины. Что касается передачи ракет Taurus, то министр заявил, что "новостей нет".