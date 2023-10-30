В Раде предупредили, что Россия может массированно ударить по Украине с началом первых морозов

Андрей Герус рассказал о подготовке к ракетным атакам со стороны России. Этой осенью и зимой страна-агрессорка с высокой вероятностью снова попытается спровоцировать блекауты в Украине.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в обычном режиме у Украины все нормально. Дальнейшее состояние нашей энергосистемы будет во многом зависеть от российских атак ракетами и дронами.

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Готова ли Украина к обстрелам

Политик подчеркнул, что Украина готова к этой зиме. Она располагает достаточным количеством энергетических ресурсов. Оборудование, которое повредили российские оккупанты, отремонтировали и заменили. На случай новых российских атак у государства также есть резервный запас оборудования для быстрого восстановления.

По его словам, оккупантам будет гораздо сложнее попасть по нашим электростанциям или подстанциям и разрушить их. Герус отметил, что в 2023 году Украина имеет гораздо лучшую систему ПВО, чем в прошлом. Однако если российские обстрелы будут успешными, то в определенных регионах появятся проблемы, которые предстоит оперативно устранить.

Когда могут начаться атаки России на энергетику

Герус предположил, что российские оккупанты, вероятно, накапливают ракеты и дроны. Он отметил, что в этом случае сложно сработать на опережение.

Он напомнил, что в прошлом году захватчики начали обстреливать наши энергетические объекты 10 октября. По его мнению, в 2023 году оккупанты начнут обстрелы, когда температура упадет до 0 градусов. Ведь в это время увеличивается нагрузка на нашу энергетическую систему.

Госслужащий сообщил, что почти до середины ноября ожидается относительно теплая погода. После этого могут начаться первые морозы. Он назвал вторую половину ноября особым периодом риска.

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