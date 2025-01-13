Воины 44 ОАБр испепелили 2 "Гиацинта" и места хранения боеприпасов оккупантов: горячие кадры

Украинские военные продолжают уничтожать технику, которую оккупанты применяют для атак наших позиций. На этот раз защитникам удалось ударить по 2 "Гиацинтам" россиян, а также по местам хранения боеприпасов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

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Как военным удалось уничтожить "Гиацинты" врага

В 44 ОАБр отметили, что благодаря метким выстрелам 2 вражеские артиллерийские системы "Гиацинт-Б" замолчали навсегда. А там, где еще недавно враг накапливал боеприпасы, теперь только пепел и пожарище.

Умелые руки и горячие сердца воинов-артиллеристов 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола ежедневно неутомимо работают и продолжают защищать родную землю,

– отметили военные.

Кроме того, защитники из 44 бригады также показали свою точную работу на видео. На местах попадания по "Гиацинтам" образовались столбы густого серого дыма, а также огненные облака.

Украинские военные эффектно уничтожили 2 вражеских "Гиацинта-Б" / Видео 44 ОАБр

Справка! "Гиацинт-Б" – это советская прицепная артиллерийская система калибра 152 миллиметра. На вооружение эта пушка была поставлена в 1976 году и имеет одну из самых больших дальностей стрельбы (40 километров активно-реактивным снарядом) из всех артиллерийских систем аналогичного калибра.



Эту пушку враг активно использует на фронте с начала полномасштабного вторжения в Украину. Также эти артиллерийские системы есть и на вооружении у ВСУ.