Спас подругу ценой собственной жизни: в Польше погиб 14-летний украинец

Подросток из Украины спасал свою 13-летнюю подругу в Польше. К сожалению, парень погиб, а девушка потеряла руку.

Трагический инцидент произошел в ночь с 5 на 6 сентября в польском городе Сважендз. Оно расположено около Познани.

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Подробности трагедии

Грузовой поезд, ехавший Прушкува в Германию, сбил двух подростков. Они находились на железнодорожном пути. Это произошло около полуночи. В результате 14-летний украинец погиб на месте. А 13-летняя девушка потеряла руку. Ее госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в нескольких десятках километров от места жительства подростков. Несовершеннолетние ночью находились на вокзале. Девушка-подросток оказалась на рельсах на перроне. Украинец пытался ее спасти, однако оба ребенка попали под поезд. Погибший жил в городе Вжесня, а его пострадавшая подруга является гражданкой Польши из Слупского уезда.

Отмечается, что на месте трагедии находились еще двое подростков. Эти свидетели рассказали, что 13-летняя девушка села на рельсы в тот момент, когда ехал поезд, а украинец хотел спасти ее. Местная полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает людей. О результатах расследования правоохранители обещают сообщить позже.

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