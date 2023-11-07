Гибель помощника Залужного: полиция направила на экспертизу боеприпасы
На месте трагедии в Киевской области, где погиб Геннадий Частяков, помощник Валерия Залужного, правоохранители изъяли гранаты. Их доставят на экспертизу.
Также правоохранители будут устанавливать пути поступление этих боеприпасов. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер МВД Марьяна Рева, передает 24 Канал.
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В МВД допускают, что дело может быть переквалифицировано
По ее словам, следователи работали всю ночь на месте происшествия и были изъяты соответствующие предметы, похожие на гранаты.
Они будут направлены на экспертизу для того, чтобы установить, что это за боеприпас. В дальнейшем будут установлены пути поступления этих боеприпасов, на каких основаниях они были переданы другим лицам,
– сказала она.
Марьяна Рева отметила, что собранная информация свидетельствует о том, что это был несчастный случай, то есть неосторожное обращение с боеприпасом.
Спикер заявила, что полиция расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами.
Однако Рева не исключает, что дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами.
Смерть помощника Залужного: детали трагедии
- Трагедия, в результате которой погиб 39-летний военнослужащий, майор Геннадий Частяков, произошла 6 ноября в селе Чайки в Киевской области.
- По словам супруги Частякова, муж принес с собой пакет с алкоголем и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета тот взорвался.
- Валерий Залужный тоже сообщил, что в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство.
- Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что трагедия произошла в результате несчастного случая. По его словам, военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- В результате взрыва пострадали двое детей Частякова: 13-летний сын в тяжелом состоянии, а дочь получила легкие повреждения. У Частякова остались жена и четверо детей.
- Марьяна Рева рассказала, что коллега, подаривший Геннадию Частякову на день рождения гранаты, предупреждал, что они боевые.