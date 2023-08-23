Где упал самолет с Пригожиным: показываем на карте

Гибель Пригожина в авиакатастрофе, вероятно, была неслучайной – в этом достаточно хорошо виден почерк ФСБ. Путин не мог простить попытки переворота – а она как раз состоялась 23 июня, ровно два месяца назад.

О смерти Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы стало известно 23 августа. Сначала была информация, что разбился военный самолет, но впоследствии сообщили об аварии бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795 – частного самолета "повара Путина".

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Что произошло с самолетом

Авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Куженкино. Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. В МЧС говорят, что все они погибли.

Где находится Куженкино: смотрите на карте

Забавно, что авиакатастрофа произошла в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.

Что известно о смерти Пригожина

В Тверской области разбился его частный самолет, главарь "вагнеровцев" был в списке пассажиров. На борту был и Дмитрий Уткин, правая рука Пригожина.

Российский журналист Андрей Захаров сообщил, что 23 августа Пригожин вылетел из Африки в Россию. По его данным, на борту был весь командный состав ЧВК "Вагнер".

По данным росСМИ, в самолете могли быть сам Пригожин, Уткин, оператор "повара Путина", логист ЧВК "Вагнера" и личная охрана.

По одной из версий, самолет Евгения Пригожина могли сбить россияне из ПВО – зенитно-ракетной системы С-300. Кроме этого, оккупанты утверждают, что перед авиакатастрофой было слышно "несколько громких взрывов". У самолета отпали крыло и стабилизатор. Другая версия падения – теракт на борту.

Второй приватный борт Пригожина курсировал в небе над Москвой. Он летел вслед за разбившимся, но почему-то развернулся.

Российский государственный телеканал "Россия 24" подтвердил смерть Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы.

Тела Пригожина и Уткина опознали и отправят на экспертизу.