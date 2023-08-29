Путин хочет быть Аль Пачино, но он слаб: мертвый Пригожин сильнее диктатора

Если бы убийство Евгения Пригожина произошло в первые дни или часы, когда глава ЧВК "Вагнера" задумал мятеж, тогда Владимир Путин был бы "сильным крестным отцом". Российский диктатор хочет играть альфача, однако все видят, что он уже опустошенный человек пенсионного возраста.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк, отметив, что российский диктатор затянул по отношению к главарю вагнеровцев. К слову, самолет Пригожина, который разбился 23 августа, направлялся из Санкт-Петербурга в Москву.

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"А так получилась "крестная тетя" немного. Путин износился, стерся. И то, что он это сделал, сделал поздно, несвоевременно, затянул. Сейчас мертвый Пригожин выглядит сильнее", – подчеркнул Давыдюк.

Глава ЧВК "Вагнера", предполагает политолог, в настоящее время может собрать больше протестного электората, чем сам президент России. И это для бункерного деда станет проблемой. Ведь с живым Евгением Пригожиным можно было бы поговорить.

Пригожин – это типичный вирус, когда появляются десятки маленьких Пригожиных. И потом ты не знаешь, что с ними делать,

– сказал Николай Давыдюк.

Политолог считает, что в стране-агрессоре сейчас не просто так отстреливают генералов и не просто так сажают, в частности, таких, как террорист Игорь Гиркин-Стрелков. Мол, в России понимают, что нападение может повториться.

Почему мертвый Евгений Пригожин сильнее живого Владимира Путина: смотрите видео

Не о чем договариваться

Существует конспирологическая версия, что Евгения Пригожина якобы не убили. Если это подтвердится, тогда, считает Николай Давыдюк, российскому диктатору будет конец.

Однако ликвидацией главы ЧВК "Вагнера" бункерный дед показал, что он кровавый убийца. Кроме того, он показал миру и Украине, что с ним не о чем договариваться. Ведь главарь наемников договорился с российским диктатором, подписал соглашение, а теперь Владимир Путин его кинул.

"Как вы тогда заставите Украину договориться с Россией, зная, что она нарушит это?" – отметил политолог.

Путина нужно ликвидировать

Большое количество европейских политиков думают о том, что будет с Владимиром Путиным в будущем. Однако не замечают украинской нации, которая будет будущим членом ЕС.

Уничтожить Путина проще, чем, например, победить армию. Но просто эту задачу надо поставить. Либо нам, либо Западу. Надо уничтожить того, кто нападает на нас, а не ждать, терпеть, пока он убивает наших людей десятками тысяч,

– сказал Давыдюк.

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