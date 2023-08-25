Путин идет по пути самоуничтожения: какими для него будут последствия смерти Пригожина
В среду вечером, 23 августа, потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 на борту которого находился Евгений Пригожин. Гибель главаря ЧВК "Вагнер" может обернуться против самого Владимира Путина.
Наемники Пригожина начали запугивать кремлевского диктатора вторым "Маршем Справедливости" и походом на Москву. Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что это идеальная история, когда "лягушки" и "гадюки" встретятся в одной банке.
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Первое, последователи Пригожина должны быть более радикальными, чем сам Пригожин. Второе, нам нужно им дать оружие и патроны и отправить прямо в Москву,
– заметил политолог.
Кремлевский диктатор идет по пути самоуничтожения
Давидюк считает, что Владимир Путин продемонстрировал не свою мощь и уничтожение врага. Кремлевский диктатор доказал, что готов убивать россиян, чтобы защитить только себя.
Это важный месседж для россиян, воюющих в Украине. Как только кто-нибудь посягнет на Путина – будет сразу уничтожен. Россиянам нужно объединиться и свергнуть диктатора, полагает политолог.
Русские цари, любившие из пушек расстреливать людей и протестующих на улицах, подражая Бонапарту, затем сами утонули в своей крови.
Это русская история. Путин идет по пути самоуничтожения, который сам его избрал,
– добавил Давидюк.
Путин ослабил все направления
Владимир Путин своими действиями в отношении ЧВК "Вагнер" привел ослабление не только украинского направления, но и внутриполитического и африканского.
По словам Давидюка, "традицию" выстрелов противовоздушной обороны по самолету Пригожина нужно продолжать. Это неплохой сигнал, чтобы уничтожить Путина.
Давидюк предположил, что будет с Путиным после смерти Пригожина: смотрите видео
После вчерашней авиатрощи кремлевский диктатор сразу вылетел из Курска в город Валдай.
"Он полетел одним самолетом без истребителей, тогда достаточно три ракеты, чтобы уничтожить Путина", – подчеркнул политолог.
В народе уже говорят, что "Пригожин порадовал украинцев дважды – впервые своим мятежом, а во второй раз своими похоронами".
Путин нас тоже может порадовать. Как минимум один раз. Два раза нам не нужно,
– резюмировал Давидюк.
Что известно о смерти Евгения Пригожина
- 23 августа в Тверской области России разбился бизнес-джет Embraer, на борту которого находился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
- Всего на месте аварии бизнес-джета Пригожина найдено 10 тел. Кроме Пригожина, в списке пассажиров был Дмитрий Уткин – правая рука предводителя вагнеровцев.
- Financial Times пишет, что самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был сбитый российской системой ПВО.