Все понимают, кому мстить за Пригожина: российский оппозиционер высмеял новый маразм Соловьева

Российские пропагандисты уже путаются в своих заявлениях и часто сами себе противоречат. В частности, речь о "рупоре Кремля" – Владимире Соловьеве.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал 24 Каналу истерику пропагандиста о смерти Евгения Пригожина.

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"Я хочу, чтобы ребята, "герои", вагнеровцы отомстили", – заявил Соловьев.

Однако всего два месяца назад, когда Пригожин устроил мятеж в России, пропагандист визжал об измене и мести за нее именно вагнеровцам и их руководителю.

"Кстати, напомню, 15 пилотов погибли во время мятежа. И что, кто за них ответил? Никого!" – кричал Соловьев.

Кого обвиняет пропаганда

"На самом деле все понимают, кто убил [Пригожина], кому нужно мстить", – констатировал Яковенко.

Российский оппозиционер высмеял Соловьева: смотрите видео 24 Канала

Именно поэтому пропагандисты пытаются осторожничать в обвинениях. Так, Соловьев подозревает кого угодно, кроме российского диктатора.

В частности, он к чему-то упомянул министра юстиции Украины – Дениса Малюську. Однако тот не растерялся и уже среагировал на этот бред шуткой: "и так будет с каждым, кто блокирует тюремную реформу".

Далее Соловьев привычно обвинил во всем НАТО, которое якобы хочет "подорвать силовые возможности России в Африке".

Что известно о гибели Пригожина: основное

Глава ЧВК "Вагнера" 23 августа разбился в результате авиакатастрофы в Тверской области. В сети появилось новое видео падения самолета.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что ЧВК "Вагнера" юридически не существует, а ее будущее – неизвестно. В то же время он не прокомментировал гибель Пригожина.

Этим моментом решили воспользоваться российские добровольцы из РДК. Они обратились к вагнеровцам и призвали присоединиться к совместному походу на Москву.