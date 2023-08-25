Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував 24 Каналу істерику пропагандиста щодо смерті Євгенія Пригожина.

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"Я хочу, щоб хлопці, "герої", вагнерівці помстились", – заявив Соловйов.

Однак лише два місяці тому, коли Пригожин влаштував заколот у Росії, пропагандист верещав про зраду та помсту за неї саме вагнерівцям і їхньому очільнику.

"До речі, нагадаю, 15 пілотів загинули під час заколоту. І що, хто за них відповів? Нікого!" – волав Соловйов.

Кого звинувачує пропаганда

"Насправді всі розуміють, хто вбив [Пригожина], кому треба мстити", – констатував Яковенко.

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Саме тому пропагандисти намагаються бути обережними у звинуваченнях. Так, Соловйов підозрює кого завгодно, крім російського диктатора.

Зокрема, він до чогось згадав міністра юстиції України – Дениса Малюську. Однак той не розгубився і вже зреагував на цю маячню жартом: "і так буде з кожним, хто блокує в'язничну реформу".

Далі Соловйов звично звинуватив у всьому НАТО, яке буцімто хоче "підірвати силові можливості Росії в Африці".

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