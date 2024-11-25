"Жгучая боль навсегда": в Нежине попрощались с воинами Сергеем Коворотним и Игорем Василенко

В Нежине провели в последний путь военных ВСУ Сергея Коворотнего и Игоря Василенко. На церемонии присутствовали родные, близкие и местные жители.

В Нежине состоялись прощальные церемонии с двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины – Сергеем Коворотним и Игорем Василенко. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Нежинский городской совет.

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Что известно о церемонии почтения памяти погибших военных

В Соборе Всех Святых собрались родные, собратья и жители города, чтобы выразить свое уважение и попрощаться с погибшими.

Сергей Коворотний родился в 1984 году. Игорь Василенко, 1978 года рождения, оба были уроженцами Нежина. Они отдали свои жизни, выполняя долг перед Украиной.

Как прощались с погибшими Сергеем Коворотним и Игорем Василенко: смотрите фото Нежинского городского совета

После церемонии прощания погибших военных провели в последний путь.

Погибшие воины ВСУ: