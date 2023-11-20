Не без разрешения Кремля: что кроется за заявлением Гиркина о походе в президенты

Игорь Гиркин заявил, что хочет баллотироваться в президенты России. Однако такое заявление не могло пройти мимо ФСБ.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что террорист играет в игру, которая в ближайшее время станет понятна. Отметим, что о своем желании Гиркин сообщил в письме, которое написал в СИЗО.

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Заявление Гиркина о выдвижении мог согласовать, в частности, с верхушкой России первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, который строит "политический ландшафт" в стране-агрессоре. Мол, если бы он этого не сделал, тогда террорист не смог заявить о своем баллотировании.

"Он давно мог бы быть немного неживой как Пригожин, если бы это не было бы в интересах", – сказал Тизенгаузен.

Чтобы взять в России под "контроль" около 20% правонастроенных россиян, которые поддерживают Путина, однако считают, что он "мягко" с Украиной, нужен определенный "лидер". Все, чтобы эта радикально настроенная масса последовала за ним. Ведь может появиться "неподконтрольный лидер" – очередной Пригожин. Поэтому "расшатывают" Игоря Стрелкова-Гиркина и экс-главу роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Два похожих, критикующих действия военного руководства. Гиркин в большей степени. Рогозин – меньше. И говорят, что "по Украине надо ударить, не надо церемониться",

– отметил политтехнолог.

Так Рогозин предлагал ударить по Украине космической ракетой. Это было после того, как его ранили во временно оккупированном Донецке.

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Террорист хочет в президенты