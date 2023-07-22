Гиркин сам может быть инициатором ареста: зачем это террористу

Террорист Игорь Гиркин, который в течение многих месяцев критиковал российские власти, а в последнее время – лично Владимира Путина, был арестован 21 июля. Его обвиняют в экстремизме.

Однако арест террориста не повлечет за собой в российском обществе каких-то бурных процессов. Разве что в среде российских блоггеров. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Управляемый процесс

На фоне задержания Гиркина не последовало масштабных арестов других критиков Кремля. Поэтому заключение террориста свидетельствует о том, что российские власти просто выключили "говорящую голову".

Однако Гиркин мог сознательно пойти на такой шаг, чтобы "перезагрузиться" и говорить после ареста совершенно противоположные вещи.

Я не удивлюсь, если сам Гиркин был инициатором своего ареста или те люди, которые за ним стоят. И это управляемый процесс,

– подчеркнул военный эксперт.

Действительно, как отметил полковник ВСУ в запасе, арестовали только Гиркина. Хотя идеолог движения российских патриотов – врач Юрий Евич – один из палачей "Изоляции" (тюрьмы в Донецке – 24 Канал) в 2012 году. Свитан называет его "доктор Менгеле", ведь Евич его допрашивал, когда военный эксперт находился в плену.

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И у Евича нет проблем после ареста Гиркина. Поскольку пока нет широкомасштабных задержаний по Гиркину и его "Клубу рассерженных патриотов" (движение, которое возглавлял Гиркин в России – 24 Канал), то это вероятно управляемый процесс. Возможно он даже был инициирован руководителями Гиркина, чтобы потом из него сделать что-то другое.

"Существует много механизмов, когда человека специально "закрывают", чтобы поднять ему рейтинг. Всем желающим попасть на "трон" важно пройти через тюрьму, чтобы потом добавить себе вес борца с режимом", – уверен Роман Свитан.

Что известно об аресте террориста Игоря Гиркина