Проте арешт терориста не спричинить в російському суспільстві якихось бурхливих процесів. Хіба що в середовищі російських блогерів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Керований процес

На тлі затримання Гіркіна не віддулося масштабних арештів інших критиків Кремля. Тому ув'язнення терориста свідчить про те, що російська влада просто вимкнула "голову, що говорить".

Проте Гіркін міг свідомо піти на такий крок, щоб "перезавантажитись" та почато говорити після арешту зовсім протилежні речі.

Я не здивуюсь, якщо сам Гіркін був ініціатором свого арешту або ж ті люди, які за ним стоять. І це керований процес,

– підкреслив військовий експерт.

Дійсно, як наголосив полковник ЗСУ в запасі, заарештували тільки Гіркіна. Хоча ідеологом руху російських патріотів є лікар Юрій Євич – один з катів "Ізоляції" (катівня в Донецьку – 24 Канал) у 2012 році. Світан називає його "доктор Менгеле", адже Євич допитував військового експерта, коли той перебував в полоні.

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І в Євича немає проблем після арешту Гіркіна. Оскільки поки немає широкомасштабних затримань по Гіркіну і його "Клубу розсерджених патріотів" (рух, який очолював Гіркін в Росії – 24 Канал), то це ймовірно керований процес. Можливо він навіть був ініційований керівниками Гіркіна, щоб потім з нього зробити щось інше.

"Існує багато механізмів, коли людину спеціально "закривають", щоб підняти йому рейтинг. Всім, хто бажає, потрапити на "трон", важливо пройти крізь тюрму, щоб потім додати собі ваги борця з режимом", – впевнений Роман Світан.

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