Пока одна из сторон не выдохнется: президент Литвы заявил, что война в Украине станет утомительной
Источник:DELFI
Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал ситуацию касательно войны России, которую она начала против Украины. По его словам, если в ближайшие месяцы не произойдет никаких изменений, то война станет долгой и позиционной.
Президент Литвы Гитанас Науседа 26 декабря выразил сомнение, что Запад перестанет поддерживать Украину Он также добавил, что в случае такого развития событий, по его мнению, увеличится угроза агрессии со стороны России для стран Альянса.
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Науседа высказался по поводу ситуации на фронте
По словам президента Литвы, сейчас война уже изнуряющая и позиционная, несмотря на предыдущие надежды, что контрнаступление Украины изменит ситуацию.
Сейчас мы вернемся к статусу-кво, она (война – 24 Канал) снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, ждать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну,
– сказал Науседа.
В то же время, он считает, что Россия будет пытаться перехватить инициативу, а Украина будет максимально противостоять этому. Однако Гитанас Науседа заверил, что в случае прорыва фронта россиянами Украина не проиграет войну.
По его словам, Россия может продолжать использовать ресурсы в войне с Украиной, несмотря на мнение собственного народа, а также в дальнейшем мобилизовывать людей. Он также отметил, что возможности других государств более ограничены, поскольку они являются демократическими обществами.
Все это те факторы, но еще раз повторяю - речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины,
– подчеркнул литовский президент.
Науседа считает, что Москва может демонстрировать, что она готова к переговорам, однако это лишь "тактические уловки".
Лидер Литвы также отметил, что только Украина будет решать, когда начинать переговоры с Россией.
Литва продолжает поддерживать Украину
- 20 ноября заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене подчеркнула, что Литва планирует самостоятельно способствовать восстановлению Украины, не дожидаясь соответствующих решений ЕС и международного уровня. Литва будет передавать нашей стране штрафы нарушение международных и национальных санкций.
- Постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс 18 декабря написал в фейсбуке, что Венгрии следует выйти из Евросоюза потому, что она препятствует Украине на пути к вступлению в ЕС. Впрочем, впоследствии сообщение было удалено.
- 26 декабря в Литве допустили возможность агрессии России против НАТО при прекращении оказания помощи для Украины. Однако президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркнул, что возможность того, что партнеры перестанут помогать нашему государству, невелика. Науседа также сказал, что если России не удастся вернуть все в свою пользу, она застрянет и не сможет воевать на нескольких фронтах.