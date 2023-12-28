Пока одна из сторон не выдохнется: президент Литвы заявил, что война в Украине станет утомительной

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал ситуацию касательно войны России, которую она начала против Украины. По его словам, если в ближайшие месяцы не произойдет никаких изменений, то война станет долгой и позиционной.

Президент Литвы Гитанас Науседа 26 декабря выразил сомнение, что Запад перестанет поддерживать Украину Он также добавил, что в случае такого развития событий, по его мнению, увеличится угроза агрессии со стороны России для стран Альянса.

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Науседа высказался по поводу ситуации на фронте

По словам президента Литвы, сейчас война уже изнуряющая и позиционная, несмотря на предыдущие надежды, что контрнаступление Украины изменит ситуацию.

Сейчас мы вернемся к статусу-кво, она (война – 24 Канал) снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, ждать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну,

– сказал Науседа.

В то же время, он считает, что Россия будет пытаться перехватить инициативу, а Украина будет максимально противостоять этому. Однако Гитанас Науседа заверил, что в случае прорыва фронта россиянами Украина не проиграет войну.

По его словам, Россия может продолжать использовать ресурсы в войне с Украиной, несмотря на мнение собственного народа, а также в дальнейшем мобилизовывать людей. Он также отметил, что возможности других государств более ограничены, поскольку они являются демократическими обществами.

Все это те факторы, но еще раз повторяю - речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины,

– подчеркнул литовский президент.

Науседа считает, что Москва может демонстрировать, что она готова к переговорам, однако это лишь "тактические уловки".

Лидер Литвы также отметил, что только Украина будет решать, когда начинать переговоры с Россией.

Литва продолжает поддерживать Украину