Президент Литви Гітанас Науседа 26 грудня висловив сумнів, що Захід перестане підтримувати Україну. Він також додав, що у разі такого розвитку подій, на його думку, зросте загроза агресії з боку Росії для країн Альянсу.
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Науседа висловився щодо ситуації на фронті
За словами президента Литви, наразі війна уже є виснажливою та позиційною, попри попередні сподівання, що контрнаступ України змінить ситуацію.
Зараз ми повернемося до статусу-кво, вона (війна – 24 Канал) знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, нарешті, чекатимуть, доки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну,
– сказав Науседа.
Водночас він вважає, що Росія намагатиметься перехопити ініціативу, а Україна максимально протистоятиме цьому. Однак, Гітанас Науседа запевнив, що у разі прориву фронту росіянами Україна не програє війну.
За його словами, Росія може продовжувати використовувати ресурси у війні з Україною, попри думку власного народу, а також надалі мобілізовувати людей. Він також наголосив на тому, що можливості інших держав більш обмежені, оскільки вони є демократичними суспільствами.
Все це ті фактори, але ще раз повторюю - не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України,
– наголосив литовський президент.
Науседа вважає, що Москва може демонструвати, що вона буцімто готова до переговорів, проте це лише "тактичні хитрощі".
Лідер Литви також зазначив, що лише Україна буде вирішувати, коли починати переговори з Росією.
Литва продовжує підтримувати Україну
- 20 листопада заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене наголосила, що Литва планує самостійно сприяти відновленню України, не чекаючи на відповідні рішення ЄС та міжнародному рівні. Литва передаватиме нашій країні штрафи за порушення міжнародних та національних санкцій.
- Постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс 18 грудня написав у фейсбуці, що Угорщині варто вийти з Євросоюзу через те, що вона перешкоджає Україні на шляху до вступу в ЄС. Втім, згодом допис було видалено.
- 26 грудня у Литві допустили можливість агресії Росії проти НАТО у разі припинення надання допомоги для України. Однак президент Литви Гітанас Науседа також наголосив, що можливість того, що партнери перестануть допомагати нашій державі є невеликою. Науседа також сказав, що, якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то вона застрягне та не зможе воювати на кількох фронтах.