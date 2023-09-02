"Что выгоднее – убить его или позволить ему добить Россию": Буданов высказался о смерти Путина

Наверное, все украинцы желают смерти Путина и ждут, когда кто-то наконец-то убьет кремлевского диктатора. По мнению Кирилла Буданова, с убийством Путина не все так просто.

Глава ГУР Кирилл Буданов известен своей медийной активностью. Он часто не только комментирует текущие события, но и дает прогнозы. 1 сентября глава украинской разведки дал большое интервью Наталье Мосейчук.

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Так когда же убьют Путина

Журналистка спросила, есть ли договоренности, согласно которым Путина убрать нельзя. Буквально – держит ли кто-то руки генерала Буданова связанными?

На это Кирилл Буданов ответил: здесь связаны не руки, а мозг.

Надо думать над всеми шагами, что будет. Что нам выгоднее – убить его или позволить ему до конца добить Россию? Что произойдет, если попытка окажется неудачной и какие последствия это вызовет? По совокупности этих факторов происходит то, что вы сейчас видите,

– сказал он.

Кремлевский диктатор пытается выглядывать из бункера