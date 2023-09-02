"Что выгоднее – убить его или позволить ему добить Россию": Буданов высказался о смерти Путина
Наверное, все украинцы желают смерти Путина и ждут, когда кто-то наконец-то убьет кремлевского диктатора. По мнению Кирилла Буданова, с убийством Путина не все так просто.
Глава ГУР Кирилл Буданов известен своей медийной активностью. Он часто не только комментирует текущие события, но и дает прогнозы. 1 сентября глава украинской разведки дал большое интервью Наталье Мосейчук.
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Так когда же убьют Путина
Журналистка спросила, есть ли договоренности, согласно которым Путина убрать нельзя. Буквально – держит ли кто-то руки генерала Буданова связанными?
На это Кирилл Буданов ответил: здесь связаны не руки, а мозг.
Надо думать над всеми шагами, что будет. Что нам выгоднее – убить его или позволить ему до конца добить Россию? Что произойдет, если попытка окажется неудачной и какие последствия это вызовет? По совокупности этих факторов происходит то, что вы сейчас видите,
– сказал он.
Кремлевский диктатор пытается выглядывать из бункера
- Владимир Путин боится ехать за границу, ведь его должны арестовать по ордеру Международного уголовного суда. Поэтому он зовет президента Турции Эрдогана к себе на встречу в Сочи. Она состоится уже в понедельник, 4 сентября. Будут говорить о зерновом соглашении, которое Россия сорвала в июле.
- 9–10 сентября пройдет саммит G20 в Нью-Дели. Путина приглашали, но он боится ехать. На саммит БРИКС, например, он отправил Лаврова. Южно-Африканская Республика, принимавшая саммит БРИКС 22 августа в городе Йоханесбург, ратифицировала Римский устав. А это значит, что после выдачи ордера МУС это государство должно задержать Путина.
- Неожиданно заговорили о возможной встрече Путина и Си Цзиньпина. Западные СМИ написали, что она может состояться уже в октябре. Вероятно, Путин хочет показать своим гражданам и миру, что хотя бы кто-нибудь из политических лидеров может пожать ему руку.