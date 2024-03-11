"Сейчас время для дискуссии": глава МИД Литвы о возможности отправки западных войск в Украину
Источник:Ouest-France
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас настало подходящее время, чтобы обсуждать возможность отправки войск стран Запада для помощи Украине.
В интервью политик прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину, которое вызвало серьезные дебаты среди политиков.
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Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии,
– ответил Ландсбергис на вопросы журналистов.
Политик также подчеркнул, что "ни одна из столиц не находится слишком далеко от Киева для армии российского диктатора Владимира Путина".
Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт таков: украинскую линию фронта можно сравнить с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, представьте, чем это могло бы закончиться. Это касается всех нас,
– объяснил Габриэлюс Ландсбергис.
Что сказал Макрон о возможности ввода войск НАТО в Украину
- Макрон на пресс-конференции 25 февраля сказал о возможности развертывания войск НАТО в Украине. Он также отметил, что Россия выступает агрессором не только против Украины, но и против Европы в целом В то же время Макрон отметил, что консенсуса между союзниками в вопросе отправки войск пока нет.
- Глава МИД Франции Стефан Сежурне отметил, что в случае отправки западных войск в Украину они не будут участвовать в боевых действиях.
- Эта тема изрядно взволновала страны НАТО. Большинство из них негативно восприняли это высказывание Макрона и исключили отправку своих войск в Украину. Речь идет прежде всего о Германии, Великобритании и США.
- Впоследствии Макрон снова обратился к партнерам Украины и заявил, что сейчас союзникам пора активизироваться. Он отметил, что по состоянию на сейчас не время "быть трусами". По его словам, некоторые государства, которые стали безудержными, с каждым днем усиливают угрозу нападения. Глава Франции добавил, что Европе придется "отвечать истории и мужеству, которого она требует".