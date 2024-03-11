"Сейчас время для дискуссии": глава МИД Литвы о возможности отправки западных войск в Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас настало подходящее время, чтобы обсуждать возможность отправки войск стран Запада для помощи Украине.

В интервью политик прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину, которое вызвало серьезные дебаты среди политиков.

Читайте также Макрон себя капитализирует: военный эксперт объяснил, будут ли войска НАТО работать в Украине

Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии,

– ответил Ландсбергис на вопросы журналистов.

Политик также подчеркнул, что "ни одна из столиц не находится слишком далеко от Киева для армии российского диктатора Владимира Путина".

Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт таков: украинскую линию фронта можно сравнить с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, представьте, чем это могло бы закончиться. Это касается всех нас,

– объяснил Габриэлюс Ландсбергис.

Что сказал Макрон о возможности ввода войск НАТО в Украину