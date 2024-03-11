В інтерв'ю політик прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну, яка викликала серйозні дебати серед політиків.

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Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії,

– відповів Ландсбергіс на запитання журналістів.

Політик також підкреслив, що "жодна зі столиць не знаходиться надто далеко від Києва для армії російського диктатора Владіміра Путіна".

Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас,

– пояснив Габріелюс Ландсбергіс.

Що сказав Макрон про можливість введення військ НАТО в Україну