Первый зарубежный визит: в Киев прибыл новый глава МИД Польши

Новоназначенный министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл с официальным визитом в Киев. К слову, это его первая заграничная поездка на новой должности.

Об этом министр сообщил в сети Х. Детали рабочей поездки он разглашать не стал.

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Первый визит за границу. Уже там,

– сообщил Сикорский о рабочей поездке и опубликовал фото из центра Киева.



Новый глава МИД Польши прибыл в Киев / Фото Радослав Сикорский

Как сообщает RMF24, Сикорский должен выступить перед украинским парламентом По предварительным данным, польский министр в своей речи заявит, что "отношения с Украиной будут важнейшим политическим вызовом новому правительству". Кроме того, как сообщают польские СМИ, Сикорский также должен встретиться лицом к лицу с несколькими украинскими топ-политиками. Впрочем, детали этих встреч не раскрываются из соображений безопасности.

Смена правительства в Польше

В октябре 2023 года в Польше прошли очередные парламентские выборы. По результатам голосования оппозиционные силы обрели большинство и партии "Гражданская коалиция", "Польша 2050", Польская крестьянская партия и "Новая левая" 11 декабря назначили новым премьер-министром Дональда Туска.

Туск сменил в должности Матеуша Моравецкого, бывшего премьером от 2017 года. Хотя партия "Право и справедливость", представителем которой является Моравецкий, и набрала большинство голосов на выборах, однако удержаться у власти президентской партии не удалось.

Новый министр Дональд Туск подверг критике политиков за разговоры об "усталости" от войны в Украине. Кроме того, он призвал Запад к "полной мобилизации", а также пообещал решить проблему блокады на украинско-польской границе.

. Новое правительство Польши Дональда Туска приняло присягу 13 декабря. Радослав Сикорский ранее также занимал должность министра иностранных дел в 2007-2014 годах.