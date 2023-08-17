Своеобразный сигнал: зачем в Беларусь прилетел министр обороны Китая
Министр обороны Китая Ли Шанфу уже побывал в России и 16 августа прибыл в Беларусь. Для Пекина Беларусь является более выгодным партнером, чем Россия. Белорусский диктатор Александр Лукашенко также хочет сотрудничать с КНР и как-то рассматривает Китай как способ противодействия России.
Пекин пытается показать, что продолжает сотрудничать с Москвой, и выяснить, какие у Кремля планы на войну против Украины. Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Канала мнение, что КНР также дает определенные сигналы для Запада.
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"В некоторой степени это сигналы для Запада, что Китай не забывает об усилении своих позиций, расширении сферы влияния и отправляет туда человека, который находится под санкциями США. Здесь не просто так такой выбор", – считает политолог.
Беларусь – удобный партнер для КНР
Рейтерович отметил, что Китай на Беларусь смотрит как на младшего партнера. На перспективу Пекин больше заинтересован в таком союзнике, чем в России. Беларусь очень удобна из-за своего географического положения.
На перспективу это может быть трамплин в Европу. Беларусь расположена возле границ с ЕС. По состоянию на сегодняшний день Беларусь исповедует те же политические ценности, что и Китай. Эту страну можно будет использовать для продолжения дальнейшей экономической экспансии непосредственно в европейские страны,
– объяснил он.
Лукашенко также заинтересован в таком сотрудничестве. Он активно приглашает китайский бизнес в Белоруссию. Кроме того, так он может как-то противодействовать России и показывать, что они не совсем зависят от Кремля и могут иметь влиятельного партнера.
Рейтерович о визите Ли Шанфу в Беларусь: смотрите видео
Причины визита в Россию
По мнению политолога, Китай недавно принял участие во встрече в Джидде. Это не очень понравилось России. Пекин хочет показать, что хоть и имеет свои интересы там, но продолжает сотрудничество с Москвой. Также КНР интересуют планы Кремля относительно войны против Украины.
Визит на такой долгий период – это в том числе и желание непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и выяснить, как Россия ведет войну против Украины, насколько долго она затянется, какие планы у Кремля, как она планирует их реализовывать. Конечно, это не означает, что Россия расскажет все свои планы для китайских партнеров,
– допустил Рейтерович.
Для Пекина очень важна тема нераспространения ядерного оружия. Сейчас точно не известно, в каком количестве, куда перевезли и где хранится российское ядерное оружие на территории Беларуси. Ли Шанфу может поднять эту тему.Обратите внимание! Ли Шанфу начал занимать должность министра обороны Китая в марте 2023 года. Его первой заграничной поездкой стал визит в Россию, где он встречался с Владимиром Путиным.
Визит Ли Шанфу в Россию и Беларусь: что известно
- С 14 по 19 августа министр обороны Китая Ли Шанфу будет находиться в шестидневном турне, в рамках которого уже посетил 11 Московскую конференцию по международной безопасности и приехал в Беларусь.
- Отмечалось, что во время визита в Беларусь Ли Шанфу встретится с руководством страны и руководителями белорусской армии. В Беларуси он посетит несколько местных воинских частей.
- Заместитель руководителя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал, что главная тема переговоров китайского чиновника и самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко – производство РСЗО "Полонез".