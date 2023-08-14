Министр обороны Китая снова собрался в Россию и Беларусь: какая программа визита

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу на этой неделе планирует посетить Россию и Беларусь. Ли посетит Россию по приглашению своих коллег из России и Беларуси.

С 14 по 19 августа Ли Шанфу отправится в шестидневное турне, в рамках которого посетит 11 Московскую конференцию по международной безопасности и приедет в Беларусь.

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Ли Шанфу планирует посетить воинские части в Беларуси

Ожидается, что на Московской конференции по международной безопасности китайский министр выступит с речью и встретится с руководителями оборонных ведомств России и других стран.

Во время визита в Беларусь Ли встретится с руководством страны и руководителями белорусской армии. В Белоруссии он посетит несколько местных воинских частей.

Последний раз Ли, который возглавлял Минобороны Китая в марте 2023 года, посещал Россию в апреле, когда он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Ли – генерал и ветеран китайской военной модернизации, попал под санкции Соединенных Штатов в 2018 году из-за транзакций с российским государственным экспортером оружия "Рособоронэкспорт", когда он возглавлял Департамент развития оборудования китайской армии.

Ранее Ли встретился с министром обороны Украины