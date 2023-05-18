Пригожин – тролль, задача которого выжить: что ждет предводителя ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин сделал очередное эпическое заявление, что Кремль может отстранить Шойгу и на его место поставить Мезинцева. Впрочем, это попытка ускользнуть из бахмутского капкана и как-то выжить.

Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он сказал, сколько наемников осталось у Пригожина.

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Капля среди других ЧВК

Игорь Яковенко предположил, что в настоящее время у Пригожина осталось от 2 до 3 тысяч наемников. Это 1% от общего количества той оккупационной армии, которая находится на территории Украины. Кроме этого, есть еще несколько ЧВК, кроме вагнеровцев. Поэтому основной потенциал Пригожина – медийный.

Он раздут гигантский тролль, который выглядит большим из-за количества публикаций, нападок на Кремль, многочисленных жалоб и так далее,

– сказал оппозиционный журналист.

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Задача – выжить

То, что Кремль может отстранить Шойгу и назначить Мезинцева – из области фантастики, цитируя Яковенко. У Пригожина главная задача – выбраться из бахмутского капкана, в который он сам себя загнал, и выжить. Но шансов немного.

"Впереди у него украинская армия, которая его теснит. Сзади пристроился Кадыров. Шансов выжить немного: либо его перемелит украинская армия, либо убьют свои. Шанс только один – в результате контрнаступления может начаться отстранение Путина и он сможет принять участие в этой смуте. С военной точки зрения он ничего сейчас из себя не представляет", – сказал Яковенко.

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