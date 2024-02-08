Какое направление является приоритетным для российской армии на фронте: разведка Британии рассказала
Источник:Ministry of Defence
Оккупационные войска продолжают пытаться захватить украинские территории. Разведка Британии очертила текущую главную цель россиян на фронте.
Авдеевка остается основным направлением для России на фронте. Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании.
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Россияне продолжают атаки
В сводке британской разведки отмечается, что в течение последних двух недель российские войска перебросили дополнительные силы в сектор Авдеевки, усилив давление на украинские позиции вокруг города.
В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают контратаковать врага, чтобы обеспечить сохранение основного маршрута снабжения.
Россия почти, наверняка, продолжит наступательное давление в этом районе в течение следующих нескольких недель, активно используя тактическую авиацию для поддержки своих усилий,
– говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
По данным британской разведки, за последние четыре недели по украинским позициям в Авдеевке с тактической авиации было выпущено около 600 управляемых боеприпасов.
В частности, 5 февраля 2024 года российские самолеты увеличили количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами с 30 до 50 в день, что на 66% больше, чем за последние две недели.
Впрочем, российские самолеты вынуждены запускать боеприпасы с дальнего расстояния, снижая их точность из-за сохраняющейся угрозы со стороны украинской ПВО,, говорится в сообщении.
Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- 7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.
- В то же время за последние сутки украинские защитники отбили 27 атак в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также сдерживают попытки врага окружить город. Известно, что на Авдеевском направлении россияне пытаются наступать, они используют технику и огневые средства.
- Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что именно в районе Авдеевки враг сосредоточил главные усилия. Оккупанты чувствуют, что украинской армии все сложнее удерживать определенные рубежи и позиции.
- Кроме того, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в Авдеевке оккупанты пытаются продавить оборону украинской армии. В предыдущие несколько суток, по словам Жданова, россияне имели частичный успех и продвинулись на несколько сотен метров.