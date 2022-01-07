В НАТО пригрозили РФ, силовикам Казахстана разрешили стрелять в людей: главные новости 7 января

НАТО провело совместную конференцию: генсек пригрозил России. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам стрелять на поражение по митингующим. Франция и Германия инициируют нормандскую встречу. В Украине отмечают Рождество. Таковы были главные новости 7 января.

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Заседание НАТО

Источник: 24 канал

Главы МИД стран НАТО провели экстренное заседание. Оно состоялось в закрытом формате под председательством генсека альянса Йенса Столтенберга.

По результатам встречи Россию – страну агрессора – призвали к деэскалации и диалогу. Все присутствующие на заседании подтвердили единство в ответ на российскую агрессию против Украины.

Заявления Столтенберга

После заседания Столтенберг провел брифинг. Генсек НАТО заявил, что любая следующая агрессия против Украины будет дорого стоить России.

По словам Столтенберга, союзники делают все для того, чтобы найти политический путь вперед. НАТО должно консультироваться с Украиной.

В то же время Альянс допускает дальнейшую агрессию России.

НАТО привлечется к диалогу по сути, но также мы должны быть готовы к тому, что дипломатия потерпит поражение,

– подчеркнул Столтенберг.

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Токаев приказал силовикам стрелять

Источник: Tengrinews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 5-день протестов разрешил силовикам стрелять по митингующим. Когда в Кремле заявили об "организации из-за рубежа", Токаев "одолжил" риторику и начал рассказывать, что силовикам вроде бы приходится бороться "с местными и иностранными бандитами".

Я дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их надо уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время,

– заявил Токаев.

На территории Казахстана ввели "красный уровень террористической угрозы". Между тем, МВД страны сообщило, что во время протестов задержали 3800 человек. Официальные данные сообщают о 26 погибших и 26 пострадавших.

Между тем еще 6 января заявляли о более чем тысяче пострадавших.

Силовики предупредили о жестокой "зачистке"

В Алматы силовики предупредили людей о жесткой зачистке. Говорилось, что есть только 10 минут, чтобы покинуть площадь, потому что "начнутся активные действия".

В Кремле заявили, что Касым-Жомарт Токаев постоянно консультируется с Владимиром Путиным из-за протестов. В течение 7 января 9 российских самолетов с десантниками и военной техникой приземлились в аэропорту в Алматы.

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Франция и Германия инициируют нормандскую встречу

Источник: Еврокомиссия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация у границ Украины, является важной для всей европейской безопасности. Именно поэтому Франция и Германия в течение следующих недель инициируют очередную встречу в нормандском формате.

Мы предложим наш общий взгляд относительно архитектуры европейской безопасности. Мы уже это делаем в текущей ситуации. Например, в случае с Украиной – это нормандский формат,

– подчеркнул Макрон.

По словам французского лидера, геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европейский Союз предлагал свое видение, а также – садился за стол переговоров со всеми участниками.

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Рождество в Украине

Источник: 24 канал

В Украине 7 января отмечают Рождество. Украинцы празднуют с Колядой и пампухами. Неизменной традицией праздника являются теплые поздравления, которые люди адресуют близким.

Украинские политики присоединились к поздравлениям. В частности, президент Владимир Зеленский записал видео из Карпат.

Наша Украина, наши горы, вижу наши Карпаты. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества,

– заявил президент.

Поздравление от Зеленского: смотрите видео

Также украинцев поздравили премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Руслан Стефанчук.

Пограничники, которые находятся в зоне проведения Операции Объединенных сил, опубликовали щемящие фото с празднования Рождества в Донецкой области.

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