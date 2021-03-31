Киев вводит более жесткие карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение COVID-19. Во Львове нашли тело студентки, которая пропала накануне. Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии. Лидеры стран "нормандской четверки" провели переговоры без Владимира Зеленского. Украина расторгла туристическое соглашение с Россией. Такими были главные новости 31 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Киев закрывается на карантин

Власти Киева анонсировали усиление карантинных мероприятий в столице уже с 5 апреля. Локдаун продлится минимум до 16 апреля.

Важно Где в Украине уже ввели локдаун: перечень регионов

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, другого выбора у руководства Киева не остается. Иначе в городе ежедневно будут умирать от COVID-19 сотни человек.

Какие ограничения будут действовать в Киеве

Перестанут работать детские сады и школы . Все руководители учреждений, предприятий и заведений должны перевести сотрудников на дистанционную работу.

. Все руководители учреждений, предприятий и заведений должны перевести сотрудников на дистанционную работу. Заведения общественного питания будут работать только на вынос или на доставку. Продуктовые ярмарки с 1 апреля находятся под запретом.

будут работать только на вынос или на доставку. Продуктовые ярмарки с 1 апреля находятся под запретом. Весь общественный транспорт не будет перевозить обычных пассажиров. И наземный транспорт и метро будут работать исключительно для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Обратите внимание! В столице уже действуют ограничения красной зоны.

Отметим, что впереди киевлян могут ждать еще более жесткие ограничения. В СМИ появилась информация о том, что в Киеве якобы могут ввести комендантский час с 22:00. В то же время спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал 24 каналу, что пока о таком ограничении рано говорить.

Убийство студентки во Львове

Львовские правоохранители 31 марта задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок. Вероятной убийцей оказался парень девушки – 19-летний житель Житомирской области.

Детали трагедии

Студентка филологического факультета ЛНУ Дарья Косенок была родом с Днепропетровщины. 29 марта студентка вышла из общежития и исчезла. В полицию обратилась мама девушки.

В полицию обратилась мама девушки. Дарью искали правоохранители и волонтеры, но поиски были напрасными. Полицейские обнаружили ее тело только 30 марта в квартире на улице Лычаковской.

На теле девушки обнаружили множественные раны. Предварительно известно, что парень зарезал любимую из-за ревности.

Предполагаемый убийца пытался скрыться

Правоохранители отметили, что парня удалось задержать уже через несколько часов после обнаружения тела Косенок. В полиции отметили, что предполагаемый убийца пытался сбежать из Львова. Сначала он поехал в Дрогобыч, а оттуда – в Сходницу. Там его и нашли полицейские.

Актуально! Если вину юноши докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Навальный объявил голодовку

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии. На такой отчаянный шаг заключенный политик пошел из-за того, что к нему не пустили врача.

Я объявил голодовку с требованием выполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Поэтому лежу голодный, но пока с двумя ногами. Начинать обращения и заявления смысла не вижу. Единственная реакция на них – это психологическое давление,

– отметил Навальный.

Проблемы со здоровьем Навального

Ранее Навальный рассказал, что страдает от сильной боли в спине и правой ноге. Также у оппозиционера начала неметь левая нога.

Оппозиционер написал заявление начальнику колонии №2 в Покрове Александру Муханову. В обращении Навальный отметил, что последний месяц просит о медицинской помощи , но не получает ее.

, но не получает ее. Защитники Алексея Навального отметили, что для проверки во Владимирскую область направили Общественную аблюдательную комиссию.

Разговор Меркель и Макрона с Путиным

Еще 30 марта лидеры Германии, Франции и России устроили общий разговор в формате видеоконференции. Среди перечня вопросов была тема Украины и обострение ситуации на Донбассе. Правда, украинского лидера не пригласили присоединиться к разговору. Из-за этого вспыхнул скандал.

Детали разговора

Участие в переговорах принимали: французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Стороны обсудили широкий спектр вопросов и лишь частично затронули тему Украины.

Во время разговора глава Кремля заявил, что якобы именно Украина виновата в эскалации конфликта. Он дерзко попросил, чтобы "киевские власти соблюдали все ранее достигнутые договоренности".

В офисе Президента отреагировали на разговор и отметили, что никакие решения об Украине не могут принимать без Украины.

Как это объяснили Германия и Франция

В Германии заверили, что разговор Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным не был нормандским саммитом.

Как подчеркнул официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, встреча в этом формате означала бы участие всех 4 лидеров.

Меркель и Макрон призвали Россию вернуться к переговорам в нормандском формате. Они напомнили, что Россия должна взять ответственность за прекращение огня.

К теме Почему Путин не хочет говорить с Зеленским

Туристическому соглашению с Россией пришел конец

Правительство 31 марта приостановило действие соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве в области туризма, которое действовало больше 20 лет.

Почему прекратили соглашение

Ткаченко рассказал, что Россия слишком увлеклась исполнением 4 статьи соглашения. В ней говорилось, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и даже специализированные группы.

Эти групповые, индивидуальные и специализированные "туристы" без спросу пришли в Крым и Донбасс и начали уничтожать нашу культуру, архитектуру, экономику, язык. Уносить жизни людей,

– подчеркнул министр.

Поэтому, по словам Ткаченко, это возможность еще больше сфокусироваться на внутреннем украинском туризме. Политик подытожил, что нам есть что рассмотреть самим и показать гостям, однако только тем, кто выполняет законы и международные нормы.