Київ запроваджує більш жорсткі карантинні обмеження, аби стримати поширення COVID-19. У Львові знайшли тіло студентки, яка зникла напередодні. Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування у колонії. Лідери країн "нормандської четвірки" провели переговори без Володимира Зеленського. Україна розірвала туристичну угоду з Росією. Такими були головні новини 31 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Київ закривається на карантин

Влада Києва анонсувала посилення карантинних заходів у столиці вже з 5 квітня. Локдаун триватиме щонайменше до 16 квітня.

Важливо Де в Україні вже ввели локдаун: перелік регіонів

Як заявив міський голова столиці Віталій Кличко, іншого вибору у керівництва Києва не залишається. Інакше у місті щодня помиратимуть від COVID-19 сотні людей.

Які обмеження діятимуть у Києві

Перестануть працювати дитячі садочки та школи. Всі керівники установ, підприємств та закладів мають перевести співробітників на дистанційну роботу.

Всі керівники установ, підприємств та закладів мають перевести співробітників на дистанційну роботу. Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос або на доставку. Продуктові ярмарки з 1 квітня перебувають під забороною.

працюватимуть лише на винос або на доставку. Продуктові ярмарки з 1 квітня перебувають під забороною. Весь громадський транспорт не перевозитиме звичайних пасажирів. І наземний транспорт, і метро працюватимуть виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Зверніть увагу! У столиці вже діють обмеження червоної зони.

Зазначимо, що попереду на киян можуть чекати ще жорсткіші обмеження. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Києві нібито можуть запровадити комендантську годину з 22:00. Водночас речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів 24 каналу, що наразі про таке обмеження рано говорити.



Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Вбивство студентки у Львові

Львівські правоохоронці 31 березня затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок. Ймовірною вбивцею виявився хлопець дівчини – 19-річний мешканець Житомирської області.

Деталі трагедії

Студентка філологічного факультету ЛНУ Дар'я Косенок була родом з Дніпропетровщини. 29 березня студентка вийшла з гуртожитку і зникла. До поліції звернулася мама дівчини.

і зникла. До поліції звернулася мама дівчини. Дар'ю шукали правоохоронці та волонтери, але пошуки були марними. Поліцейські виявили її тіло лише 30 березня у квартирі на вулиці Личаківській.

На тілі дівчини виявили множинні рани. Попередньо відомо, що хлопець зарізав кохану через ревнощі.

Ймовірний вбивця намагався втекти

Правоохоронці зауважили, що хлопця вдалося затримати вже через декілька годин після виявлення тіла Косенок. У поліції наголосили, що ймовірний вбивця намагався втекти зі Львова. Спочатку він поїхав у Дрогобич, а звідти – у Східницю. Там його і знайшли поліцейські.

Актуально! Якщо вину юнака доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Навальний оголосив голодування

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування у колонії. На такий відчайдушний крок ув'язнений політик пішов через те, що до нього не пустили лікаря.

Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Тож лежу голодний, але поки з двома ногами. Писати нові звернення і заяви сенсу не бачу. Єдина реакція на них – це психологічний тиск,

– наголосив Навальний.

Проблеми зі здоров'ям Навального

Раніше Навальний розповів, що страждає від сильного болю у спині та правій нозі. Також в опозиціонера почала німіти ліва нога.

Опозиціонер написав заяву начальнику колонії №2 у Покрові Олександру Муханову. У звернені Навальний наголосив, що останній місяць просить про медичну допомогу , але не отримує її.

, але не отримує її. Захисники Олексія Навального зазначили, що для перевірки у Володимирську область направили Громадську спостережну комісію.

Розмова Меркель та Макрона з Путіним

Ще 30 березня лідери Німеччини, Франції та Росії влаштували спільну розмову у форматі відеоконференції. Серед переліку питань була тема України та загострення ситуації на Донбасі. Щоправда, українського лідера не запросили долучитися до розмови. Через це спалахнув чималий скандал.

Деталі розмови

Участь у перемовинах брали: французький президент Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангели Меркель та президент Росії Володимир Путін. Сторони обговорили широкий спектр питань і лише частково зачепили тему України.

Під час розмови очільник Кремля заявив, що нібито саме Україна винна в ескалації конфлікту. Він зухвало попросив, щоб "київська влада дотримувалася всіх раніше досягнутих домовленостей".

В Офісі Президента відреагували на розмову та наголосили, що жодні рішення про Україну не можуть ухвалювати без України.

Як це пояснили Німеччина та Франція

У Німеччині запевнили, що розмова Ангели Меркель та Еммануеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним не була нормандським самітом.

Як підкреслив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, зустріч у цьому форматі означала б участь усіх 4 лідерів.

Меркель та Макрон закликали Росію повернутися до перемовин у нормандському форматі. Вони нагадали, що Росія має взяти відповідальність за припинення вогню.

До теми Чому Путін не хоче говорити з Зеленським

Туристичній угоді з Росією прийшов кінець

Уряд 31 березня припинив дію угоди між Україною та Росією про співробітництво в галузі туризму, яка діяла понад 20 років.

Чому припинили угоду