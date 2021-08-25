Украина завоевала "золото" на Паралимпиаде, у Вакарчука родился сын: главные новости 25 августа

В День Независимости на Донбассе погиб Вячеслав Питько. На Паралимпиаде в Токио пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "золото". Вакцинированные украинцы получат привилегии, если будет новый локдаун. Немецкий суд вынес решение о "Северном потоке-2" и ограничил доступ"Газпрома". Музыкант Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Таковы были главные новости среды, 25 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня 25 августа:

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Потери на Донбассе: назвали имя воина, погибшего в День Независимости

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

На Донбассе от пули оккупантов 24 августа погиб старший сержант Вячеслав Питько. Воин отдал свою жизнь за Украину во время несения службы на взводном опорном пункте.

Трагедия случилась в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Откуда родом боец неизвестно.

Вячеслав достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины. У него было много планов на будущее,

– рассказали в ОТУ "Восток".



На Донбассе погиб старший сержант Вячеслав Питько / коллаж 24 канала

В этот же день на Донбассе ранили украинского военного. Его доставили в больницу. По состоянию на вечер 24 августа состояние его здоровья было удовлетворительное.

Коротко о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки, 24 августа, оккупанты 3 раза нарушали тишину. Возле Новомихайловки и Причепиловки – атаковали позиции из стрелкового оружия. На Луганщине и Донетчине – запускали беспилотник типа "Орлан-10".

23 августа на Донбассе погиб 38-летний житель Борисполя Киевской области Александр Аксенов. Он был младшим сержантом 131-го отдельного разведывательного батальона.

Перед этим, 22 августа, российские войска смертельно ранили лейтенанта Юрия Михайлова. Защитник служил в 28 отдельной механизированной бригаде.

На Паралимпиаде в Токио пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "золото"

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям по поводу их потери.

Источник: 24 канал

Три украинские пловчихи (Елизавета Мерешко, Анна Гонтарь и Виктория Савцова) приняли участие в Паралимпиаде-2020 на дистанции 50 метров вольным стилем.

Елизавета Мерешко принесла Украине первое "золото". Опытная 29-летняя пловчиха в жаркой борьбе вырвала победу у американки Элизабет Маркс, которая стала второй.

Результаты заплыва:

Елизавета Мерешко (Украина) – 33.11 (рекорд Паралимпийских игр);

Элизабет Маркс (США) – 33.15;

Анна Гонтарь (Украина) – 33.40;

Юан Джанг (Китай) – 33.54;

Виктория Савцова (Украина) – 33.68.

Для Мерешко это "золото" стало пятым в карьере. До этого все 4 награды получила в Рио. Также в 2016 году завоевала "бронзу". Третью строчку заняла самая юная участница в сборной Украины по плаванию Анна Гонтарь. Девушке всего 17 лет. Виктория Савцова стала пятой.

Коротко об итогах первого дня Паралимпийских игр-2020

25 августа в Токио официально начался розыгрыш медалей летних Паралимпийских игр. В первый день Украине удалось выиграть 8 наград.

Евгения Бреус получила бронзовую награду в соревнованиях по сабле на колясках. 38-летняя украинка завоевала награду в классе "A".50. Это была первая медаль для Украины.

Вторая медаль была "серебряная" – пловец Антон Коль занял второе место в заплыве на спине (100 метров в классе S1).

Украинцам также удалось получить сразу 5 серебряных наград. Кроме Коля, "серебро" получили: Максим Крипак (плавание), Алексей Вирченко (плавание), Елена Федота (фехтование), Артем Манько (фехтование).



Результаты Украины в первый день Паралимпиады / Инфографика Спорт 24

Вакцинированные украинцы получат привилегии, если будет новый локдаун

Источник: 24 канал

Виктор Ляшко анонсировал, что люди с сертификатами о прививках смогут посещать публичные места в случае нового локдауна.

Отметил также, что развлекательные заведения, вероятно, не будут закрывать, если коллектив будет вакцинирован;

Предположил, что и дальше будут вводить карантинные ограничения. Однако для определенных сфер экономики позволят работать даже в красной зоне.

Например – кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, а посетители будут иметь COVID-сертификат. По словам Ляшко, таких сфер много.

Министр отметил, что можно взять опыт ЕС и США. Таким образом анализировать, что работает, а что – нет. Политик добавил, во Франции и Германии тоже прорабатывают различные варианты.

Коротко о вакцинации в Украине

Ляшко заявил, что европейские страны в пике вакцинации выходили 4 месяца, а Украина в июне начала активно наращивать темп иммунизации.

Теперь мы "вышли" на миллион прививок в неделю.

Согласно информации Минздрава, в Украине против коронавируса вакцинировали 5 099 802 человек. 5 099 800 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек.

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Немецкий суд вынес решение о "Северном потоке-2" и ограничил доступ "Газпрому"

Источник: Bloomberg

В Германии Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе оператора "Северного потока-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.

Суд постановил, что:

газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза;

компания-оператор "Северного потока-2" должна стать независимой от "Газпрома";

50% мощности газопровода должны быть доступны для других поставщиков.

Ведь "Газпром" обладает монополией на экспорт газа с территории России. Таким образом газопровод может быть использован только наполовину. Ранее оператор обжаловал решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

В Германии эти нормы регулирует национальный закон. Кроме "Газпрома", в консорциум по строительству "Северного потока-2" также входят 5 западных энергетических и нефтяных компаний. Они вложили 50% в его финансирование.

Однако, решение суда не касается дальнейшего строительства газопровода.

Реакция на решение немецкого суда по "Северному потоку-2"

В России заявили, что проект "Северный поток-2" – чисто коммерческий и создан, чтобы помочь Европе. Поэтому у Путина считают, что с решением проблемы через решение суда должна разбираться именно компания оператор – Nord Stream 2 AG.

Советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук заявила: "Насколько я понимаю, стоит ожидать апелляцию со стороны "Газпрома".

Она также отметила, что теперь "Северный поток-2" не запустят так быстро, как хотел Кремль.

Эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен рассказал: "Вопрос ("Северного потока-2" – 24 канал) до сих пор окончательно не решен. Нас пытаются подвести к тому, чтобы оставить этот проект – "не трогайте его и не требуйте компенсаций". Украина показывает несколько иную политику".

Святослав Вакарчук впервые стал отцом

Источник: 24 канал

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Пресс-служба музыканта сообщила, что у него родился сын. Мальчика назвали Иваном.

Мальчика назвали в честь отца Святослава.

Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь,

– говорится в сообщении.

46-летний певец не афиширует своей личной жизни. Однако известно, что в июне 2021 года 46-летний певец расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой, а о новых отношениях не объявлял.

Малыш родился еще в мае, – СМИ

Как говорится в источнике, первенец музыканта Иван Вакарчук родился в конце мая.

Мамой малыша является женщина Евгения.

Мамочке 39 лет, она на 7 лет моложе Святослава Вакарчука. Евгения работает в команде группы "Океан Эльзы".

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