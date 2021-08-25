Найважливіші новини України та світу за сьогодні 25 серпня:

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Втрати на Донбасі: назвали ім'я воїна, який загинув у День Незалежності

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

На Донбасі від кулі окупантів 24 серпня загинув старший сержант В'ячеслав Пітько. Воїн віддав своє життя за Україну під час несення служби на взводному опорному пункті.

Трагедія трапилася в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Звідки родом боєць невідомо.

В'ячеслав гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України. Він мав багато планів на майбутнє,

– розповіли в ОТУ "Схід".



На Донбасі загинув старший сержант В'ячеслав Пітько / Колаж 24 каналу

У цей же день на Донбасі поранили українського військового. Його доправили до лікарні. Станом на вечір 24 серпня стан його здоров'я був задовільний.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям з приводу їхньої втрати.

Коротко про ситуацію на Донбасі

За минулу добу, 24 серпня, окупанти 3 рази порушували тишу. Біля Новомихайлівки та Причепилівки – атакували позиції зі стрілецької зброї. На Луганщині та Донеччині – запускали безпілотник типу "Орлан-10".

23 серпня на Донбасі поліг 38-річний мешканець Борисполя, що на Київщині, Олександр Аксьонов. Він був молодшим сержантом 131-го окремого розвідувального батальйону.

Перед тим, 22 серпня, російські війська смертельно поранили лейтенанта Юрія Михайлова. Захисник служив у 28 окремій механізованій бригаді.

На Паралімпіаді у Токіо плавчиня Єлизавета Мерешко здобула "золото"

Джерело: 24 канал

Три українські плавчині (Єлизавета Мерешко, Анна Гонтар та Вікторія Савцова) взяли участь на Паралімпіаді-2020 на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Єлизавета Мерешко принесла Україні перше "золото". Досвідчена 29-річна плавчиня у спекотній боротьбі вирвала перемогу в американки Елізабет Маркс, яка стала другою.

Результати запливу:

Єлизавета Мерешко (Україна) – 33.11 (рекорд Паралімпійських ігор);

Елізабет Маркс (США) – 33.15;

Анна Гонтар (Україна) – 33.40;

Юан Джанг (Китай) – 33.54;

Вікторія Савцова (Україна) – 33.68.

Для Мерешко це "золото" стало п'ятим у кар'єрі. До цього усі 4 нагороди здобула у Ріо. Також у 2016 завоювала "бронзу". Третю сходинку посіла наймолодша учасниця у збірній України з плавання Анна Гонтар. Дівчині лише 17 років. Вікторія Савцова стала п'ятою.

Коротко про підсумки першого дня Паралімпійських ігор-2020

25 серпня у Токіо офіційно розпочався розіграш медалей літніх Паралімпійських ігор. У перший день Україні вдалося виграти 8 нагород.

Євгенія Бреус здобула бронзову нагороду у змаганнях з шаблі на візках. 38-річна українка виборола нагороду у класі "A".50. Це була перша медаль для України.

Друга медаль була "срібна" – плавець Антон Коль посів другу сходинку у запливі на спині (100 метрів у класі S1).

Українцям також вдалося здобути відразу 5 срібних нагород. Окрім Коля, "срібло" здобули: Максим Кріпак (плавання), Олексій Вірченко (плавання), Олена Федота (фехтування), Артем Манько (фехтування).



Результати України у перший день Паралімпіади / Інфографіка Спорт 24

Вакциновані українці отримають привілеї, якщо буде новий локдаун

Джерело: 24 канал

Віктор Ляшко анонсував, що люди з сертифікатами про щеплення зможуть відвідувати публічні місця у разі нового локдауну.

Зазначив також, що розважальні заклади, ймовірно, не закриватимуть, якщо колектив буде вакцинований;

Припустив, що й далі запроваджуватимуть карантинні обмеження. Проте для певних сфер економіки дозволять працювати навіть у червоній зоні.

Приміром – кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований, а відвідувачі матимуть COVID-сертифікат. За словами Ляшка, таких сфер багато.

Міністр зауважив, що можна взяти досвід ЄС та США. Таким чином аналізуватимуть, що працює, а що – ні. Політик додав, у Франції та Німеччині теж опрацьовують різні варіанти.

Коротко про вакцинацію в Україні

Ляшко заявив, що європейські країни до піку вакцинації виходили 4 місяці, а Україна в червні почала активно нарощувати темп імунізації.

Тепер ми "вийшли" на мільйон щеплень на тиждень.

Відповідно до інформації МОЗ, в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 099 802 людей. 5 099 800 з них отримали першу дозу вакцини, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина.

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Німецький суд виніс рішення про "Північний потік-2" та обмежив доступ "Газпрому"

Джерело: Bloomberg

У Німеччині Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою оператора "Північного потоку-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.

Суд постановив, що:

газопровід повинен відповідати нормам газової директиви Євросоюзу;

компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна стати незалежною від "Газпрому";

50% потужності газопроводу мають бути доступні для інших постачальників.

Адже "Газпром" володіє монополією на експорт газу з території Росії. Таким чином газопровід може бути використаний тільки наполовину. Раніше оператор оскаржив рішення Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.

Зверніть увагу! У Німеччині ці норми регулює національний закон. Крім "Газпрому", в консорціум з будівництва "Північного потоку-2" також входять 5 західних енергетичних і нафтових компаній. Вони вклали 50% в його фінансування.

Однак, рішення суду не стосується подальшого будівництва газопроводу.

Реакція на рішення німецького суду щодо "Північного потоку-2"

У Росії заявили, що проєкт "Північний потік-2" – суто комерційний і створений, аби допомогти Європі. Відтак у Путіна вважають, що з вирішенням проблеми через рішення суду має розбиратися саме компанія оператор – Nord Stream 2 AG.

Радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук заявила: "Наскільки я розумію, варто очікувати апеляцію з боку "Газпрому".

Вона також наголосила, що тепер "Північний потік-2" не запустять так швидко, як хотів Кремль.

Експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен розповів: "Питання ("Північного потоку-2" – 24 канал) досі остаточно не розв'язане. Нас намагаються підвести до того, щоб залишити цей проєкт – "не чіпайте його та не вимагайте компенсацій". Україна показує трохи іншу політику".

Святослав Вакарчук вперше став батьком

Джерело: 24 канал

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше став батьком. Пресслужба музиканта повідомила, що в нього народився син. Хлопчика назвали Іваном.

Хлопчика назвали на честь батька Святослава.

Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя,

– йдеться у повідомленні.

46-річний співак не афішує свого особистого життя. Однак відомо, що у червні 2021 року 46-річний співак розлучився з цивільною дружиною Лялею Фонарьовою, а про нові стосунки не оголошував.

Малюк народився ще у травні, – ЗМІ

Як йдеться в джерелі, первісток музиканта Іван Вакарчук народився наприкінці травня.

Мамою малюка є жінка Євгенія.

Матусі 39 років, вона на 7 років молодша від Святослава Вакарчука. Євгенія працює в команді гурту "Океан Ельзи".

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