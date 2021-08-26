Взрывы возле аэропорта Кабула, новый локдаун могут ввести в ноябре: главные новости 26 августа
Источник:24 канал
Возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва: есть жертвы и пострадавшие. Нападение на офис уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Новый локдаун в Украине может быть в ноябре. Один в поле воин: военный одиночку уничтожил весь опорный пункт боевиков. Украинские богатыри установили мировой рекорд по перетягиванию самолета "Мрия". Такими были главные новости четверга, 26 августа.
Самые важные новости Украины и мира за сегодняшний день 26 августа:
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Возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва: есть жертвы и пострадавшие
Источник: Al Jazeera
Первый взрыв возле международного аэропорта Кабула прогремел 26 августа. Это случилось через несколько часов после предупреждения Госдепартамента гражданам "немедленно покинуть" место у ворот аэропорта из-за угрозы теракта.
- Предварительно известно, что взрыв произошел из-за действий террориста-смертника.
- По информации Fox News он стоял возле ворот в аэропорт, где тысячи афганцев и иностранных граждан стоят в очередях на эвакуацию из страны.
- Представитель Пентагона Джон Кирби информацию о взрыве подтвердил. Он добавил, что взрыв привел к неизвестному количеству жертв.
- Предварительно известно, что ранены по меньшей мере 3 военных США.
- Издание AP написало, что очевидец, который был ориентировочно в 30 метрах от взрыва, рассказал, что видел жертвы, а некоторые люди потеряли части тела. Издание, ссылаясь на МИД России, написало – "в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере два человека, еще 15 получили ранения".
Второй взрыв привел к большему числу жертв
Источник: Fox News
Незадолго после первого, вблизи аэропорта Кабула во второй раз прогремел мощный взрыв. Об этом написала журналистка Politico Лара Селингман и отметила, что официального подтверждения пока нет.
В твитере Минобороны Турции написали, что за пределами аэропорта Кабула произошли 2 взрыва. Эту информацию также подтвердил Джон Кирби. Он также добавил, что это результат атаки, приведшей к жертвам и пострадавшим как среди граждан США, так и среди афганцев.
Предварительно известно, что второй взрыв мог произойти из-за подрыва авто.
В результате второго взрыва есть жертвы и пострадавшие
- Издание Al Jazeera сообщило о 60 раненых при взрыве в Кабуле.
- Боевики говорят о 13 жертвах. Среди погибших были дети.
- Согласно рассказу очевидцев, количество пострадавших – более 150 и более 40 погибших.
Спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что сейчас в ведомство не поступало информации о пострадавших в результате взрыва украинцах.
Издание Politico, ссылаясь на источники в администрации США, сообщает, что первый взрыв совершил смертник, который принадлежал к террористической организации "Исламское государство".
Нападение на офис уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой
Источник: 24 канал
Преступление произошло на улице Институтской в Киеве, где расположен офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Неизвестный мужчина бросил в дверь омбудсмена бутылку с зажигательной смесью. После чего произошел пожар. В результате возгорания никто не пострадал. Огонь быстро потушили.
Впоследствии сообщили, что через несколько минут тот же поджигатель пытался устроить пожар в Верховном суде на улице Пилипа Орлика. Однако его задержали полицейские.
Когда его задерживали, поджигатель требовал пустить журналистов. Он сказал, что госучреждения "глухи" к его проблемам.
У меня забрали все, и единственное, что мне оставалось – это то, что сделали в 2014 году – поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил,
– заявил он.
Злоумышленником оказался 51-летний уроженец Киевщины.Обратите внимание! Преступление правоохранители квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Если его признают виновным, мужчине грозит от 3 до 10 лет заключения.
Сама Людмила Денисова сказала, что подозревает, кто может быть причастным к преступлению. Но из-за тайны следствия отказалась называть фамилии.
Новый локдаун в Украине может быть в ноябре, – Кузин
Источник: ВВС
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, что в ноябре в Украине прогнозируют красный уровень эпидемиологической опасности – вероятно, именно тогда могут ввести локдаун.
По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре,
– отметил Игорь Кузин.
Он добавил, что локдаун можно "оттянуть" на декабрь – январь. Для этого граждане Украины должны активнее прививаться и соблюдать социальную дистанцию.Обратите внимание! За прошедшие сутки, 25 августа, в Украине обнаружили 1 581 новый случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 104 ребенка и 38 медработников.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Один в поле воин: военный в одиночку уничтожил весь опорный пункт боевиков
Источник: Фейсбук Юрия Бутусова
Украинский военный зашел в опорный пункт пророссийских боевиков. Он самостоятельно ликвидировал 5 оккупантов, которые нарушали перемирие. Сам военный вернулся на базу.
Бутусов назвал это "самым удивительным подвигом 2021 года".
Этот мужчина показал, что боевые способности на современной войне – это не количество или техника, а качество и мотивация. Он сделал больше, чем некоторые экипажи за всю ротацию. Военные реформы надо делать именно на таких воинах. Надо строить армию, которая выгонит российских оккупантов с Донбасса,
– заявил журналист.
Происшествие случилось в "серой зоне", которая согласно минским договоренностям, должна была быть под контролем Украины.Обратите внимание! Боевики постоянно нарушают режим "тишины". На День Независимости из-за обстрелов оккупантов погиб 49-летний командир отделения 74-го разведывательного батальона Владислав Питько. Дома у бойца остались жена и 10-летняя дочь.
Украинские богатыри установили мировой рекорд по перетягиванию "Мрии"
Источник: 24 канал
26 августа 8 украинских атлетов установили рекорд по перетягиванию крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия", который весит 330 тонн. Рекорд посвятили 30-летию Независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".
Рекорд установили:
- Сергей Конюшок,
- Александр Лашин,
- Богдан Ксенчук,
- Денис Дубровский,
- Сергей Пономарев,
- Владимир Рекша,
- Денис Бережник,
- Виталий Герасимов.
Спортсмены перетянули Ан-225 на 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту и 13 секунд. Кстати, накануне богатыри совершили 7 тренировок. Больше всего они протянули самолет на 10 сантиметров, поэтому рекорд 26 августа стал для них неожиданностью. Тренировал спортсменов известный силач Василий Вирастюк.
Я впечатлен. Не всегда удается сразу тронуться используя двигатели. Приходится добавлять достаточно ощутимую тягу. Парни оказались значительно сильнее, чем наши двигатели,
– сказал капитан "Мрии" Дмитрий Антонов.
Установление рекорда: смотрите видео 24 канала