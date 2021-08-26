Взрывы возле аэропорта Кабула, новый локдаун могут ввести в ноябре: главные новости 26 августа

Возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва: есть жертвы и пострадавшие. Нападение на офис уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Новый локдаун в Украине может быть в ноябре. Один в поле воин: военный одиночку уничтожил весь опорный пункт боевиков. Украинские богатыри установили мировой рекорд по перетягиванию самолета "Мрия". Такими были главные новости четверга, 26 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодняшний день 26 августа:

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Возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва: есть жертвы и пострадавшие

Источник: Al Jazeera

Первый взрыв возле международного аэропорта Кабула прогремел 26 августа. Это случилось через несколько часов после предупреждения Госдепартамента гражданам "немедленно покинуть" место у ворот аэропорта из-за угрозы теракта.

Предварительно известно, что взрыв произошел из-за действий террориста-смертника.

По информации Fox News он стоял возле ворот в аэропорт, где тысячи афганцев и иностранных граждан стоят в очередях на эвакуацию из страны.

Представитель Пентагона Джон Кирби информацию о взрыве подтвердил. Он добавил, что взрыв привел к неизвестному количеству жертв .

. Предварительно известно, что ранены по меньшей мере 3 военных США.

Издание AP написало, что очевидец, который был ориентировочно в 30 метрах от взрыва, рассказал, что видел жертвы, а некоторые люди потеряли части тела. Издание, ссылаясь на МИД России, написало – "в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере два человека, еще 15 получили ранения".

Второй взрыв привел к большему числу жертв

Источник: Fox News

Незадолго после первого, вблизи аэропорта Кабула во второй раз прогремел мощный взрыв. Об этом написала журналистка Politico Лара Селингман и отметила, что официального подтверждения пока нет.

В твитере Минобороны Турции написали, что за пределами аэропорта Кабула произошли 2 взрыва. Эту информацию также подтвердил Джон Кирби. Он также добавил, что это результат атаки, приведшей к жертвам и пострадавшим как среди граждан США, так и среди афганцев.

Предварительно известно, что второй взрыв мог произойти из-за подрыва авто.

В результате второго взрыва есть жертвы и пострадавшие

Издание Al Jazeera сообщило о 60 раненых при взрыве в Кабуле.

Боевики говорят о 13 жертвах. Среди погибших были дети.

Согласно рассказу очевидцев, количество пострадавших – более 150 и более 40 погибших.

Талибы 15 августа захватили власть в Афганистане. С тех пор люди тысячами собираются в аэропорту Кабула, чтобы покинуть страну, ведь боятся оставаться с боевиками. Недавно "Талибан" заявил, что не будет пропускать афганцев на территорию аэропорта. 26 августа стало известно о возможных терактах.

Спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что сейчас в ведомство не поступало информации о пострадавших в результате взрыва украинцах.

Издание Politico, ссылаясь на источники в администрации США, сообщает, что первый взрыв совершил смертник, который принадлежал к террористической организации "Исламское государство".

Нападение на офис уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой

Источник: 24 канал

Преступление произошло на улице Институтской в Киеве, где расположен офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Неизвестный мужчина бросил в дверь омбудсмена бутылку с зажигательной смесью. После чего произошел пожар. В результате возгорания никто не пострадал. Огонь быстро потушили.

Впоследствии сообщили, что через несколько минут тот же поджигатель пытался устроить пожар в Верховном суде на улице Пилипа Орлика. Однако его задержали полицейские.

Когда его задерживали, поджигатель требовал пустить журналистов. Он сказал, что госучреждения "глухи" к его проблемам.

У меня забрали все, и единственное, что мне оставалось – это то, что сделали в 2014 году – поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил,

– заявил он.

Злоумышленником оказался 51-летний уроженец Киевщины.

Преступление правоохранители квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Если его признают виновным, мужчине грозит от 3 до 10 лет заключения.

Сама Людмила Денисова сказала, что подозревает, кто может быть причастным к преступлению. Но из-за тайны следствия отказалась называть фамилии.

Новый локдаун в Украине может быть в ноябре, – Кузин

Источник: ВВС

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, что в ноябре в Украине прогнозируют красный уровень эпидемиологической опасности – вероятно, именно тогда могут ввести локдаун.

По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре,

– отметил Игорь Кузин.

Он добавил, что локдаун можно "оттянуть" на декабрь – январь. Для этого граждане Украины должны активнее прививаться и соблюдать социальную дистанцию.

За прошедшие сутки, 25 августа, в Украине обнаружили 1 581 новый случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 104 ребенка и 38 медработников.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Один в поле воин: военный в одиночку уничтожил весь опорный пункт боевиков

Источник: Фейсбук Юрия Бутусова

Украинский военный зашел в опорный пункт пророссийских боевиков. Он самостоятельно ликвидировал 5 оккупантов, которые нарушали перемирие. Сам военный вернулся на базу.

Бутусов назвал это "самым удивительным подвигом 2021 года".

Этот мужчина показал, что боевые способности на современной войне – это не количество или техника, а качество и мотивация. Он сделал больше, чем некоторые экипажи за всю ротацию. Военные реформы надо делать именно на таких воинах. Надо строить армию, которая выгонит российских оккупантов с Донбасса,

– заявил журналист.

Происшествие случилось в "серой зоне", которая согласно минским договоренностям, должна была быть под контролем Украины.

Украинские богатыри установили мировой рекорд по перетягиванию "Мрии"

Боевики постоянно нарушают режим "тишины". На День Независимости из-за обстрелов оккупантов погиб 49-летний командир отделения 74-го разведывательного батальона Владислав Питько. Дома у бойца остались жена и 10-летняя дочь.

Источник: 24 канал

26 августа 8 украинских атлетов установили рекорд по перетягиванию крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия", который весит 330 тонн. Рекорд посвятили 30-летию Независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".

Рекорд установили:

Сергей Конюшок,

Александр Лашин,

Богдан Ксенчук,

Денис Дубровский,

Сергей Пономарев,

Владимир Рекша,

Денис Бережник,

Виталий Герасимов.

Спортсмены перетянули Ан-225 на 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту и ​​13 секунд. Кстати, накануне богатыри совершили 7 тренировок. Больше всего они протянули самолет на 10 сантиметров, поэтому рекорд 26 августа стал для них неожиданностью. Тренировал спортсменов известный силач Василий Вирастюк.

Я впечатлен. Не всегда удается сразу тронуться используя двигатели. Приходится добавлять достаточно ощутимую тягу. Парни оказались значительно сильнее, чем наши двигатели,

– сказал капитан "Мрии" Дмитрий Антонов.

Установление рекорда: смотрите видео 24 канала