Телохранитель Ляшко угрожал оружием человеку на дороге. На рынках Украины ослабили ограничения, а с 10 июня возобновят работу базы отдыха. Подробности драки с участием нардепа Заславского. Умер известный волонтер Панич, после смерти его вещи украли. Полномочия первой леди могут закрепить в законодательстве. Такими были главные новости 8 июня.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 8 июня:

Скандал с телохранителем Ляшко

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В Киеве на улице Заболотного возник спор между двумя водителями. Одним из них оказался телохранитель лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – Евгений Стыпанюк. Во время конфликта он угрожал оружием своему оппоненту.

Происшествие случилось 7 июня. Стыпанюк якобы и спровоцировал конфликт: двигаясь на черном внедорожнике, он внезапно решил перестроиться в другую полосу. Его же не пропустили.

Поэтому Стыпанюк подрезал другой автомобиль, заблокировал его и выбежал выяснять отношения, угрожая пистолетом.

Скандал на дороге с участием телохранителя Ляшко: видео

Мужчина уже подтвердил: на обнародованном ролике – действительно он. Впрочем, телохранитель Ляшко утверждает: ему угрожали ножом и обещали зарезать. Поэтому он действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья.

Надеюсь, полиция расследует этот инцидент с законом. Сейчас везде есть камеры. Уверен, что они зафиксировали то, что мне накануне угрожали ножом,

– отметил Стыпанюк.

Он также выразил надежду, что удастся установить звук, чтобы было слышно, как ему угрожали убийством. Он также добавил, что инцидент не имеет никакого отношения к Олегу Ляшко.

В то же время другая сторона конфликта на дороге называет слова Стыпанюка бредом. Они уже подали заявление на телохранителя Ляшко в полицию и еще собираются обратиться в прокуратуру.

Интересно, что в свое время именно Стыпанюк участвовал в драке с нардепом Андреем Герусом. У последнего тогда возник спор с Олегом Ляшко в аэропорту "Борисполь". Стыпанюку грозило до 5 лет тюрьмы. Но ему избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Новые ослабления карантина

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Уже с 10 июня в Украине могут заработать базы отдыха. Впрочем, в регионе, в котором они расположены, должны быть соблюдены все условия для очередного этапа ослабления.

Кроме того, возобновят свою работу хостелы и санатории. Однако, все эти заведения должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Правила работы баз отдыха, санаториев, хостелов:

администрация учреждения должна проводить температурный скрининг и обеспечивать антисептиками места общего пользования;

рекомендуется ввести онлайн-регистрацию;

отдыхающие должны придерживаться дистанции и находиться в масках или респираторах в местах общего пользования;

если у человека есть признаки заболевания, его следует изолировать. При многоместном размещении, изолировать должны и тех, кто проживал с ним.

В то же время, по состоянию на 8 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:

Киев (заметим, что в области карантин могут ослабить);

Львовская область;

Ровненская область;

Черновицкая область;

Житомирская оласти;

Закарпатская область;

Черниговская область.

Во всех 7 регионах для ослабления карантина не соответствует требуемой норме показатель инцидентности.

Ситуация во Львове

Несмотря на неутешительные показатели по заболеваемости власть Львова попросила правительство разрешить области перейти к следующему этапу ослабления карантина. В частности, возобновить работу фитнес-центров и всех маршрутов в режиме спецперевозок.

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По словам мэра Львова Андрея Садового, примерно 150 тысяч человек ежедневно приезжают в город из окрестных городов и сел. Впрочем, уже третий месяц им приходится искать альтернативные способы, чтобы доехать до города. В тоже время, он убежден, что можно восстановить работу фитнес-центров, потому что это "атрибут здорового образа жизни".

Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине?По состоянию на 8 июня в регионов зафиксировали 2 121 случай заражения коронавирусом. За последние сутки – 41 новый больной.

Ослабление ограничений на рынках

На рынках Украины отныне смягчили противоэпидемические ограничения.

Новые правила предусматривают:

допуск работников на рынок после термоскрининга;

на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

допуск на рынок только в защитной маске;

проведение дезинфекции поверхностей;

информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

Обратите внимание! По состоянию на 8 июня в стране зафиксировали 27 462 случая заражения коронавирусом. От недуга умерли 797 человек, выздороветь удалось 12 195.

Подробности драки с Заславским

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"Слугу народа" Юрия Заславского 5 июня на автозаправке избил депутат местного сельсовета. До момента стычки мужчины знакомы не были.

Конфликт начался с того, что Заславский случайно задел бутылкой с водой мужчину в очереди на кассу.

Началась словесная перепалка и он позвал меня на улицу поговорить. Я этому не придал значения и пошел с женой в свое авто. Мужчина меня догнал и начал наносить удары, застав врасплох. Несколько раз ударил по лицу и я потерял сознание,

– вспомнил пострадавший нардеп.

Какие травмы получил Заславский:

Сотрясение мозга

Перелом переносицы;

Несколько синяков.

Сразу после инцидента парламентарий вызвал полицию. По факту начали уголовное производство.

Умер волонтер Панич: его вещи украли

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Известный волонтер Виталий Панич умер в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы 7 июня поздно вечером. Друзья мужчины сообщили, что после его смерти исчезли документы, телефон и деньги волонтера.



Виталий Панич / Фото с фейсбук-страницы умершего

Факт кражи у мертвого человека сильно возмутил пользователей в сети.

Стоя на лестнице инфекционного отделения, слушая жену Наталью, встают волосы от десятидневного ада в поисках лечения, диагноза и человеческого отношения... Обо всем этом, не сейчас... Что сейчас, обычных слов не хватает: пропали документы паспорт, идентификационный код, телефон, деньги,

– описала ситуацию сопредседатель Совета волонтеров при Минобороны Майборода.

Волонтеры закидывают медикам неадекватное лечение и хамское отношение к близким Виталия, а также кражу его личных вещей.

Что известно о Виталии Паниче?Он был военнослужащим ВСУ и занимался волонтерством. У Панича осталась жена и двое детей.



Виталий Панич находился в реанимации с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью. Два года назад перенес тяжелую операцию и жил с одной почкой.

Обязанности первой леди

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Владимир Зеленский заявил, что обязанности первой леди страны должны быть закреплены законодательно. Его беспокоит то, что люди часто относятся к первой леди несправедливо и ведут себя неэтично.

Вероятно, причиной таких слов президента стал инцидент, произошедший с Еленой Зеленской.

Она писала письма поддержки медикам, заразившихся коронавирусом. Один из врачей подумал, что первая леди просто пиарится. Он возмутился, почему до сих пор не получил надбавку к зарплате.

Впрочем, этот медик вроде не спасал людей от коронавируса, поэтому не мог претендовать на 300 процентную надбавку к зарплате. Поэтому, Зеленский считает: врач повел себя неэтично.

После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди,

– объяснил Зеленский.

По его мнению, у жены президента должны быть обязанности. Тогда люди, выбирая главу государства, будут понимать, что должна делать первая леди.