Охоронець Ляшка погрожував зброєю чоловіку на дорозі. На ринках України послабили обмеження, а з 10 червня відновлять роботу бази відпочинку. Подробиці бійки за участю нардепа Заславського. Помер відомий волонтер Панич, після смерті його речі вкрали. Повноваження першої леді можуть закріпити у законодавстві. Такими були головні новини 8 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 8 червня:

Скандал з охоронцем Ляшка

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У Києві на вулиці Заболотного виникла суперечка між двома водіями. Одним із них виявився охоронець лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка – Євген Стипанюк. Під час конфлікту він погрожував зброєю своєму опоненту.

Подія трапилася 7 червня. Стипанюк начебто й спровокував конфлікт: рухаючись на чорному позашляховику, він в один момент вирішив перелаштуватися в іншу смугу. Його ж не пропустили.

Відтак, Стипанюк підрізав інше авто, заблокував його і вибіг з'ясовувати стосунки, погрожуючи пістолетом.

Скандал на дорозі за участю охоронця Ляшка: відео

Чоловік вже підтвердив: на оприлюдненому ролику – справді він. Втім, охоронець Ляшка переконує: йому погрожували ножем та обіцяли зарізати. Відтак, він діяв з точки зору безпеки свого життя та здоров’я.

Сподіваюсь, поліція розслідує цей інцидент за законом. Зараз скрізь є камери. Певен, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем,

– зазначив Стипанюк.

Він також висловив сподівання, що вдасться встановити звук, аби було чутно, як йому погрожували вбивством. Він також додав, що інцидент не має жодного відношення до Олега Ляшка.

Водночас, інша сторона сутички на дорозі називає слова Стипанюка маячнею. Вони вже подали заяву на охоронця Ляшка до поліції та ще збираються звернутися до прокуратури.

Цікаво, що свого часу саме Стипанюк брав участь у бійці з нардепом Андрієм Герусом. В останнього тоді виникла суперечка із Олегом Ляшком в аеропорті "Бориспіль". Стипанюку загрожувало до 5 років в’язниці. Але йому обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Нові послаблення карантину

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Вже з 10 червня в Україні можуть запрацювати бази відпочинку. Втім, у регіоні, в якому вони розташовані, мають бути дотримані всі умови для чергового етапу послаблення.

Окрім того, відновлять свою роботу хостели та санаторії. Однак, усі ці заклади мають дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм.

Правила роботи баз відпочинку, санаторіїв, хостелів:

адміністрація закладу повинна проводити температурний скринінг та забезпечувати антисептиками у місця спільного користування;

рекомендовано запровадити онлайн-реєстрацію;

відпочивальники мають дотримуватись дистанції та перебувати в масках чи респіраторах у місцях спільного користування;

якщо у людини є ознаки захворювання, її слід ізолювати. За умови багатомісного розміщення, ізолювати мають і тих, хто проживав з нею.

Водночас, станом на 8 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ (зауважмо, що в області карантин можуть послабити);

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Чернігівська область.

У всіх 7 регіонах для послаблення карантину не відповідає необхідній нормі показник інцидентності.

Ситуація у Львові

Попри невтішні показники із захворюваністю влада Львова попросила уряд дозволити області перейти до наступного етапу послаблення карантину. Зокрема, відновити роботу фітнес-центрів та усіх маршрутів в режимі спецперевезень.

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За словами мера Львова Андрія Садового, приблизно 150 тисяч людей щодня приїжджають до міста з навколишніх міст та сіл. Втім, вже третій місяць їм доводиться шукати альтернативні способи, аби доїхати до міста.Водночас, він переконаний, що також можна відновити роботу фітнес-центрів, бо це "атрибут здорового способу життя".

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині? Станом на 8 червня в регіонів зафіксували 2 тисячі 121 випадок зараження коронавірусом. За останню добу – 41 новий хворий.

Послаблення обмежень на ринках

На ринках України відсьогодні пом'якшили протиепідемічні обмеження.

Нові правила передбачають:

допуск працівників на ринок після термоскринінгу;

на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;

1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

допуск на ринок лише в захисній масці;

проведення дезінфекції поверхонь;

інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

Зверніть увагу! Станом на 8 червня у країні зафіксували 27 тисяч 462 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 797 людей, одужати вдалося 12 тисячам 195.

Подробиці бійки з Заславським

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"Слугу народу" Юрія Заславського 5 червня на автозаправці побив депутат місцевої сільради. До моменту сутички чоловіки знайомими не були.

Конфлікт розпочався з того, що Заславський випадково зачепив пляшкою з водою чоловіка у черзі до каси.

Розпочалась словесна суперечка і він покликав мене на вулицю поговорити. Я цьому не надав значення і пішов з дружиною до свого авто. Чоловік мене наздогнав і почав завдавати ударів, заставши зненацька. Кілька разів вдарив по обличчю і я втратив свідомість,

– пригадав постраждалий нардеп.

Які травми отримав Заславський:

Струс мозку;

Перелом перенісся;

Кілька синців.

Одразу після інциденту парламентар викликав поліцію. За фактом розпочали кримінальне провадження.

Помер волонтер Панич: його речі вкрали

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Відомий волонтер Віталій Панич помер у реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні 7 червня пізно ввечері. Друзі чоловіка повідомили, що після його смерті зникли документи, телефон та гроші волонтера.



Віталій Панич / Фото з фейсбук-сторінки померлого

Факт крадіжки у мертвої людини неабияк обурив користувачів у мережі.

Стоячи на сходах інфекційного відділення, слухаючи дружину Наталю, підіймається волосся від десятиденного пекла у пошуках лікування, діагнозу та людського відношення... Про все це, не зараз... Що зараз, звичайних слів не вистачає: пропали документи паспорт, ідентифікаційний код, телефон, гроші,

– описала ситуацію співголова Ради волонтерів при Міноборони Майборода.

Волонтери закидають медикам неадекватне лікування та хамське ставлення до близьких Віталія, а також крадіжку його особистих речей.

Що відомо про Віталія Панича? Він був військовослужбовцем ЗСУ та займався волонтерством. У Панича залишилася дружина та двоє дітей.



Віталій Панич перебував у реанімації з пневмонією, печінковою і нирковою недостатністю. Два роки тому переніс важку операцію і жив з однією ниркою.

Обов’язки першої леді

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Володимир Зеленський заявив, що обов'язки першої леді країни повинні бути закріплені законодавчо. Його непокоїть те, що люди часто ставляться до першої леді несправедливо та поводяться неетично.

Ймовірно, причиною таких слів президента став інцидент, який нещодавно трапився з Оленою Зеленською.

Вона писала листи підтримки медикам, які заразилися коронавірусом. Один з лікарів подумав, що перша леді просто піариться. Він обурився, чому досі не отримав надбавку до зарплати.

Втім, цей медик начебто не рятував людей від коронавірусу, тому не міг претендувати на 300 відсоткову надбавку до зарплати. Відтак, Зеленський вважає: лікар повівся неетично.

Після цього випадку я зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді,

– пояснив Зеленський.

На його думку, у дружини президента мають бути обов'язки. Тоді люди, обираючи главу держави, розумітимуть, що має робити перша леді.