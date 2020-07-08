Печерский райсуд оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко. Тем временем обороты снова набирает дело об отдыхе 5-го президента на Мальдивах. Спасатели укрощают пожары на Луганщине. В Украине появился языковой омбудсен. Черногория упростила въезд для украинцев. Такими были главные новости среды, 8 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Мера пресечения для Порошенко

Детально Меру пресечения Порошенко не будут выбирать: суд оставил ходатайство без рассмотрения

Печерский суд Киева не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по ходатайству Офиса генпрокурора. Дело касается назначения заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Ходатайство следователя о том, что Порошенко нужно избрать меру пресечения в виде личного обязательства, оставили без рассмотрения. Во время заседания под судом несколько сотен людей пришли в поддержку Порошенко. Сам пятый президент прибыл в суд пешком из ГБР.



В поддержку Порошенко собрался митинг/ фото Виктории Покатиловой, 24 канал

Расследование дела завершено, – Новиков

За час до объявления о том, что ходатайство не будет удовлетворено, защитник Порошенко Илья Новиков сообщил, что расследование этого дела уже завершено. Соответственно, если следствие закончилось, избрание меры пресечения не рассматривают.

В ОГПУ – паника. Вчера (7 июля – 24 канал) до 00:30 ночи они убеждали судью Печерского суда Батрина о том, что им необходимо еще три месяца для окончания следствия о назначении Семочко. А сегодня оказалось, что еще вчера они это следствие завершили. Ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению,

– отметил Новиков в фейсбуке.

Обратите внимание! Ранее Печерский районный суд Киева объявлял о продлении срока расследования этого дела до 10 октября. Ведь предыдущий срок расследования истекал 10 июля. Прокурор попросил дать следствию еще три месяца, чтобы исследовать телефонные соединения тех, кто фигурирует в деле, а также провести дополнительные допросы и экспертизы.

Обвинение Порошенко в назначении Семочко:

В октябре 2018 года журналисты во главе с Денисом Бигусом опубликовали расследование о Сергее Семочко.

В расследовании говорилось о том, что Сергей Семочко владеет имуществом, которое невозможно объяснить официальными доходами. Кроме того, родственники Семочко получили гражданство России и имеют бизнес в оккупированном Крыму.

Петр Порошенко уволил Семочко 12 апреля 2019 года.

За неделю до увольнения Семочко заметили на входе в Администрацию Президента Порошенко.

Позже пятый президент подтвердил, что встречался с Сергеем Семочко и именно после встречи и разговора с ним подписал указ об увольнении.

В Офисе генпрокурора считают, что Петр Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению власти и служебных полномочий.

Минус одно дело против Порошенко

Уголовное производство против Порошенко относительно завода "Кузница на Рыбальском" закрыли 8 июля. Документ о закрытии дела обнародовал адвокат Порошенко Илья Новиков на своей фейсбук-странице.

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Что известно о закрытии дела против Порошенко

Адвокат сообщил, что получил соответствующее постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого.

Новиков утверждает, что Корецкий якобы заявил о давлении на него с целью возбуждения уголовных производств против Петра Порошенко.

Сам Олег Корецкий заявил о давлении на себя со стороны неких "харьковских" людей.

Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: Нет состава преступления. А они говорят, что ты "иди", ведь для тебя нет места. Конечно, я готов выйти на прессу,

– сказал Корецкий.

Документ о закрытии дела против Порошенко / Фото Ильи Новикова

Видео обращения Ильи Новика и Олега Корецкого:

Коротко о "Кузнице на Рыбальском":

Завод основан в 1862 году на Рыбальском полуострове в Киеве, ранее имел название "Ленинская кузница". Главный вид деятельности – судостроение, машиностроение и металлообработка. Порошенко приобрел этот завод в 1995 году и до 2017 года Кононенко был конечным бенефициаром (владельцем) завода.

В 2018 стало известно, что акции завода приобрела оффшорная компания Тигипко. А журналисты-расследователи Bihus.Info выяснили, что перед продажей из "Кузницы на Рыбальском" вывели более 60 тысяч квадратных метров недвижимости.

С началом войны на Донбассе в 2014 году завод начал участвовать в многомиллиардных военных госзаказах, хотя до этого занимался только гражданскими проектами.

В конце сентября прошлого года ГБР обыскало офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко. Причиной называли возможное нарушение закона во время операции купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском". ГБР также допросило Порошенко по этому делу.

Отдых Порошенко на Мальдивах: новые детали

ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю военной части Госпогранслужбы в содействии "незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Говорится о поездке Петра Порошенко на Мальдивы в 2018 году. Сам Порошенко говорит, что подозреваемого никогда не видел.

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Почему экс-пограничнику сообщили о подозрении

Следствие установило, что подозреваемый в январе 2018 года дал незаконное указание подчиненным военнослужащим незаконно пропустить через границу Украины Петра Порошенко и его семью, которые отправлялись на Мальдивы.

По версии следствия, бывший пограничник действовал вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска.

Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.



Экс-пограничнику сообщили о подозрении / Фото прессслужба ГБР

Какова позиция Петра Порошенко

Петр Порошенко сообщил, что он никогда не видел пограничника, которому сообщили о подозрении.

Пограничника того сейчас пытаются взять в заложники. Я его никогда в жизни не видел. Границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска. Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь". Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не пойти его дорогой,

– сказал Порошенко.

Что известно о тайном отпуске Порошенко на Мальдивах? Согласно расследованию журналистов проекта "Схемы", с 1 по 8 января 2018 года Порошенко провел рождественский отпуск на Мальдивах. Снимал роскошный дом под псевдонимом Петр Инкогнито, отдых обошелся в минимум 500 тысяч долларов. Пятый президент летел на частном самолете вместе с 7-ю пассажирами и президентской охраной. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Петра Порошенко за его поездку на Мальдивы еще в августе 2019 года. Тогда следствие утверждало, что он якобы незаконно пересек границу. Однако у Порошенко это отрицали.

Огненная стихия на Луганщине

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Пожар на Луганщине вспыхнул 6 июля. Из-за порывов ветра огонь с двух лесничеств Новоайдарского района стремительно приближался к ближним поселкам. По предварительным оценкам, пожар уже истребил около пяти тысяч гектаров леса.

Ликвидация и последствия пожара вблизи Северодонецка

Местных жителей пришлось эвакуировать. Огонь перекинулся на жилой сектор поселков Вовчье и Смоляниновое. Пламя вплотную подобралось и к самому областному центру – Северодонецку. Под угрозой оказались поселки Боброво, Капитаново, Муратово, Боровское.

По данным председателя ОГА, только в Смоляниновом повреждены 69 домов, из которых 23 полностью разрушены. В правительстве сообщили, что по меньшей мере 30 домов сгорели дотла.



Разрушенный огнем дом на Луганщине / Фото ГСЧС

Более тысячи абонентов находятся без электроснабжения в поселках Александровка и Смоляниновое.

С огнем боролись более 1200 человек и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ. Стянули силы из четырех ближайших областей – Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской.



Спасатели укрощают пожар / Фото ГСЧС

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Причины пожара в Луганской области

Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии бедствия:

умышленный поджог;

влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий;

неосторожное обращение с огнем.

Зато в Офисе генпрокурора заявили еще об одной версии – возгорание в результате подрыва боеприпасов.

Обратите внимание! Причину установят только после проведения комплекса необходимых экспертиз.

Погибшие и пострадавшие в пожарах на Луганщине

Известно о 5 смертях, рассказал на заседании Кабмина начальник Нацполиции Игорь Клименко:

Мужчина в поселке Смоляниново 1957 года рождения.

Двое человек задохнулись в дороге на трассе: им было 67 и 61.

Утром 8 июля в больнице умер мужчина, получивший 70% ожогов тела.

В поселке Вовчье, где был дачный кооператив, мужчина пытался выехать из зоны пожара на авто. Он не смог выехать из огня, начал задыхаться и умер заживо.

Всего в больницах находятся 32 пострадавших.

Реакция власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который вместе с главой МВД, ГСЧС и Нацполиции срочно выехал на Луганщину, пообещал возмещение:

по 300 тысяч гривен выделят каждой семье, которая потеряла дом в огне;

по 20 тысяч гривен пострадавшим людям;

отдельно помощь выделят семьям погибших во время пожаров.

Сейчас же заняты переселением пострадавших людей. Кроме того, заместители главы Луганской ОГА по поручению президента должны "пройтись по домам", чтобы выяснить, в какой помощи еще нуждаются люди.

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На ТКГ договорились о "тишине" для ликвидации пожаров

Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы украинская сторона попросила о гарантиях безопасности для полетов гражданских самолетов ГСЧС. Такую просьбу поддержал представитель ОБСЕ. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

То, что теперь можно использовать авиацию для тушения пламени на Луганщине, подтвердил и командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Мы через ОБСЕ получили такое разрешение. То есть, введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно расположено на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые бы осуществляли тушение,

– пояснил Наев.

Наев отметил, что сначала боевики были против, однако с помощью ОБСЕ подтверждение гарантий безопасности все же поступило.

Смотрите видео пожара на Луганщине:

Новый языковой омбудсмен

Кабинет Министров назначил языковым омбудсменом Тараса Креминя. На эту должность его рекомендовала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова

1 июля на заседании Кабмина выступали трое кандидатов на эту должность: Святослав Литинский, Светлана Бронникова и собственно Тарас Креминь. Тогда они представили свои программы и кратко рассказали о себе.

8 июля чиновники задавали кандидатам вопросы. В конце концов голосованием был избран Тараса Креминь.



Новый языковой омбудсмен Тарас Креминь / фото с Фейсбука Тараса Креминя

Интересно! 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Контролировать выполнение норм закона назначили уполномоченного по защите государственного языка. Первый в истории Украины языковой омбудсмен Татьяна Монахова заявила об отставке уже через пять месяцев после своего назначения

Что известно о Тарасе Кремине? Тарас Креминь – украинский политик, ученый, общественный деятель.

Народный депутат Украины VIII созыва от партии "Народный Фронт".

В 2014 году был избран председателем Николаевского областного совета.

Член Национального союза журналистов Украины, Национального союза краеведов Украины.

Член наблюдательного совета Киевского университета имени Бориса Гринченко, Национального авиационного университета.

Тарас Креминь является одним из соавторов закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

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В Черногорию – без теста на COVID-19

Черногория включила Украину в "зеленый" список стран. Поэтому это означает, что украинским туристам не надо проходить обязательное тестирование на коронавирус.

Какие карантинные ограничения до сих пор действуют в Черногории:

ограничение времени работы развлекательных и заведений питания,

перевозка пассажиров в общественном транспорте.

обязательное ношение масок во всех закрытых публичных помещениях

соблюдение социальной дистанции.

В случае нарушения этих правил можно получить штраф на сумму до 2 тысяч евро.

Обратите внимание! Любое лицо, которое прибывает в Черногорию с территории Сербии (даже в случае транзитного проезда) в обязательном порядке подлежит 14-дневной обсервации. Поэтому украинским путешественникам советуют прокладывать маршрут в Черногорию через Хорватию и Венгрию.

Как вернуться из Черногории в Украину

В Украине Черногория находится в "красной" зоне. Граждане Украины и иностранцы, которые прибывают в Украину из Черногории, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию. Обсервация или самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы.



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