Главные новости 10 мая: пираты похитили украинца в Африке, Европа открывает границы

В Африке пираты напали на грузовое судно и похитили украинца. Некоторые страны начали открывать границы и думают о восстановлении туризма. В России возле города Вязьма произошло тройное ДТП, погиб украинец, еще трое граждан Украины пострадали. Политики и звезды поздравили своих мам с Днем матери. Такими были главные новости за воскресенье, 10 мая, в Украине и мире.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Нападение пиратов в Африке

У берегов Гвинейского залива, на западном побережье Африки, пираты напали на грузовой корабль RIO MITONG. Известно, что они похитили двух членов экипажа – украинца и россиянина. Судьба нашего моряка пока неизвестна.

Важно Пираты похитили украинского моряка у берегов Бенина

В МИД Украины говорят, что инцидент произошел возле порта Малабо в Экваториальной Гвинее. Судно RIO MITONG, которое атаковали пираты, шло под флагом Коморских островов, впрочем судовладелец – бельгийская компания SMART S&P SA.

Дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД,

– заверили в ведомстве.

Что известно о нападении пиратов: главное

В нескольких милях от порта Малабо (Экваториальная Гвинея) пираты на катере атаковали грузовое судно RIO MITONG.

Пираты якобы догнали корабль и залезли на него с помощью лестницы.

В результате атаки, скорее всего, злоумышленники похитили двух членов экипажа – гражданина Украины и России.

Остальной экипаж якобы в безопасности, а само судно прибыло в порт Малабо.

Пираты похищают людей, чтобы потом требовать денежное вознаграждение за их возвращение.

Порт Малабо, где пираты напали на судно: смотрите карту

Европа открывает границы

Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль оказалась в самом большом кризисе за последние 20 лет. По подсчетам специалистов, чтобы наверстать потери туристического потока, нужно будет 5 – 7 лет.

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Какие страны и когда откроют границы

Чехия

Решение открыть границы страны и отменить ряд других ограничений власти Чехии приняли 24 апреля. Правительство сняло запрет на свободное передвижение. Жители страны могут выезжать за границу для отдыха.

Латвия, Литва и Эстония

Правительства Латвии, Литвы и Эстонии решили с 15 мая открыть внутренние границы между этими тремя странами. В то же время граждане, прибывающие из других стран, должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию.

Турция

Турция планирует запустить туристический сезон в июне, тогда могут восстановить работу отели. Однако Турция уже готовится принимать туристов. Для этого гостиницы должны создать закрытые "чистые" зоны, где риск заразиться коронавирусом минимален. Базовым регионом пока считают Анталию.

Италия, Испания

Италия планирует сосредоточиться на внутреннем туризме. Предварительно ожидается, что границы для иностранных туристов откроют только осенью.

Испания еще более радикально подошла к ограничительным мерам. В стране планируют начать принимать туристов не раньше 2021 года.



Какие страны открывают границы и когда / Инфографика "Слово и Дело"

Смертельная авария с украинцами под Смоленском

В ночь на 10 мая в Смоленской области России произошло тройное ДТП. В нем погиб украинец, еще трое граждан Украины пострадали. На дороге столкнулись сразу три автомобиля: Chevrolet Cruze, Mazda и Lada Kalina.

По словам очевидцев, в аварии виноват водитель иномарки Chevrolet. Он якобы был пьян и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Lada Kalina.

Что известно о состоянии пострадавших украинцев

Директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сказал, что один пострадавший получил легкие травмы, еще один украинец – средние, а вот третий – в тяжелом состоянии, он находится в реанимации местной больницы.



Место аварии с украинцами под Смоленском / Скриншот из видео

День матери в Украине

10 мая в Украине отмечают День матери. По этому случаю политики и звезды украинского шоу-бизнеса публикуют в социальных сетях фотографии с мамами и выражают благодарность и любовь.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинским женщинам. Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. До конца года "матерям-героиням" выплатят единовременное вознаграждение в сумме 22 700 гривен.

Сколько женщин и из каких регионов Украины наградили:

Винницкая область – 31;

Волынская область – 108;

Днепропетровская область – 12;

Донецкая область – 17;

Житомирская область – 26;

Закарпатская область – 49;

Запорожская область – 14;

Ивано-Франковская область – 39;

Киевская область – 16;

город Киев – 20;

Кировоградская область – 9;

Луганская область – 2;

Львовская область – 58;

Николаевская область – 16;

Одесская область – 34;

Полтавская область – 8;

Ровненская область – 74;

Сумская область – 7;

Тернопольская область – 15;

Харьковская область – 15;

Херсонская область – 3;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 18;

Черновицкая область – 53;

Черниговская область – 14.

О том, как поздравляли самых родных украинские политики и звезды шоу-бизнеса – читайте по ссылкам.

В День матери решили поздравить своих мам и украинские защитники, которые защищают нашу безопасность на Востоке.

Поздравления от украинских защитников: смотрите трогательное видео