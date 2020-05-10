Головні новини 10 травня: пірати викрали українця в Африці, Європа відкриває кордони

В Африці пірати напали на вантажне судно й викрали українця. Деякі країни почали відкривати кордони та думають про відновлення туризму. У Росії поблизу міста Вязьма сталася потрійна ДТП, загинув українець, ще троє громадян України постраждали. Політики та зірки привітали своїх мам з Днем матері. Такими були головні новини за неділю, 10 травня, в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Напад піратів в Африці

Біля берегів Гвінейської затоки, що на західному узбережжі Африки, пірати напали на вантажний корабель RIO MITONG. Відомо, що вони викрали двох членів екіпажу – українця та росіянина. Доля нашого моряка наразі невідома.

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У МЗС України кажуть, що інцидент трапився поблизу порту Малабо в Екваторіальній Гвінеї. Судно RIO MITONG, яке атакували пірати, йшло під прапором Коморських островів, втім судновласник – бельгійська компанія SMART S&P SA. Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС,

– запевнили у відомстві. Що відомо про напад піратів: головне За кілька миль від порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) пірати на катері атакували вантажне судно RIO MITONG.

Пірати начебто наздогнали корабель та залізли на нього за допомогою драбини.

У результаті атаки, найімовірніше, зловмисники викрали двох членів екіпажу – громадянина України та Росії.

Решта екіпажу начебто у безпеці, а саме судно прибуло до порту Малабо.

Пірати викрадають людей, щоб потім вимагати грошову винагороду за їх повернення.

Порт Малабо, де пірати напали на судно: дивіться карту

Європа відкриває кордони

Через пандемію коронавірусу туристична галузь опинилася у найбільшій кризі за останні 20 років. За підрахунками фахівців, аби надолужити втрати туристичного потоку, потрібно буде 5 – 7 років.

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Які країни та коли відкриють кордони

Чехія

Рішення відкрити кордони країни й скасувати низку інших обмежень влада Чехії ухвалила 24 квітня. Уряд зняв заборону на вільне пересування. Жителі країни можуть виїжджати за кордон для відпочинку.

Латвія, Литва та Естонія

Уряди Латвії, Литви та Естонії вирішили з 15 травня відкрити внутрішні кордони між цими трьома країнами. Натомість громадяни, які прибуватимуть з інших країн, повинні будуть дотримуватися 14-денної ізоляції.

Туреччина

Туреччина планує запустити туристичний сезон у червні, тоді можуть відновити роботу готелі. Однак Туреччина вже готується приймати туристів. Для цього готелі мають створити закриті "чисті" зони, де ризик заразитися коронавірусом мінімальний. Базовим регіоном поки вважають Анталію.

Італія, Іспанія

Італія планує зосередитися на внутрішньому туризмі. Попередньо очікується, що кордони для іноземних туристів відкриють лише восени.

Іспанія ще більш радикально підійшла до обмежувальних заходів. У країні планують почати приймати туристів не раніше 2021 року.



Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка "Слово і Діло"

Смертельна аварія з українцями під Смоленськом

У ніч проти 10 травня у Смоленській області Росії сталася потрійна ДТП. У ній загинув українець, ще троє громадян України постраждали. На дорозі зіткнулися відразу три автівки: Chevrolet Cruze, Mazda і Lada Kalina.

За словами очевидців, в аварії винен водій іномарки Chevrolet. Він начебто був п’яний та виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з Lada Kalina.

Що відомо про стан постраждалих українців

Директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев сказав, що один постраждалий отримав легкі травми, ще один українець – середні, а ось третій – у важкому стані, він перебуває у реанімації місцевої лікарні.



Місце аварії з українцями під Смоленськом / Скриншот із відео

День матері в Україні

10 травня в Україні відзначають День матері. З цієї нагоди політики та зірки українського шоу-бізнесу публікують у соціальних мережах світлини з мамами та висловлюють подяку і любов.

Президент України Володимир Зеленський 10 травня надав звання "Мати-героїня" 678 українським жінкам. Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. До кінця року "матерям-героїням" виплатять одноразову винагороду у сумі 22 700 гривень

Скількох жінок і з яких регіонів України нагородили:

Вінницька область – 31;

Волинська область – 108;

Дніпропетровська область – 12;

Донецька область – 17;

Житомирська область – 26;

Закарпатська область – 49;

Запорізька область – 14;

Івано-Франківська область – 39;

Київська область – 16;

місто Київ – 20;

Кіровоградська область – 9;

Луганська область – 2;

Львівська область – 58;

Миколаївська область – 16;

Одеська область – 34;

Полтавська область – 8;

Рівненська область – 74;

Сумська область – 7;

Тернопільська область – 15;

Харківська область – 15;

Херсонська область – 3;

Хмельницька область – 20;

Черкаська область – 18;

Чернівецька область – 53;

Чернігівська область – 14.

Про те, як вітали найрідніших українські політики та зірки шоу-бізнесу – читайте за посиланнями.

У День матері вирішили привітати своїх мам і українські захисники, які боронять нашу безпеку на Сході.

Привітання від українських захисників: дивіться зворушливе відео