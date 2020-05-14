Главные новости 14 мая: спад пандемии в Украине, гибель военных на Донбассе

Впервые за время пандемии коронавируса в Украине, количество человек, которые выздоровели, больше чем новых случаев заражения. На Донбассе во время учений погибли два украинских военных. В закарпатском городе Виноградове обрушилось здание, как минимум один человек погиб. Такими были главные новости 14 мая в Украине и мире.

Самые важные новости в Украине и мире за четверг, 14 мая:

Пандемия коронавируса в Украине идет на спад

Утром 14 апреля в Украине было зафиксировано 16 847 случаев заражения COVID-19. Новых случаев за сутки зафиксировали 422. Однако количество тех, кто выздоровели, оказалась большим – 427. Это впервые за время пандемии выздоровело больше людей, чем заболело.

Всего в Украине от коронавирус излечились более 4 тысяч человек. 456, к сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Ослабление карантина с 22 мая

С 22 мая в Украине должен начаться второй этап ослабления карантина. Однако в Минздраве напоминают, что наступит он при условии удержания динамики распространения коронавируса на настоящем и меньшем уровнях.

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Чего коснется следующее послабление с 22 мая:

открытие детских садов;

проведение спортивных соревнований без зрителей;

разрешение работы отелей;

проведение внешнего независимого тестирования;

работы общественного транспорта.



Ослабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

К слову Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Его собираются вводить постепенно – всего в нем предусмотрены 3 этапа.

Первый этап

Предусматривает запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

50% пригородных поездов, которые будут возить людей на работу и в часы пик.

Планируется запуск внутриобластных перевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном 12, в азовском – 3.

Также планируется запуск внутреннего авиасообщения.

Второй этап

Запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси.

Планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

Третий этап

Предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.

Запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.



План восстановления транспортного сообщения / Инфографика 24 канала

Важно Из-за коронавируса в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта: детали

Также будут действовать строгие правила:

маски для водителей и пассажиров

измерения температуры

пассажиров не более чем сидячих мест

дезинфекция транспорта и помещений

социальная дистанция в помещениях (вокзалы, аэропорты)

До конца недели профильное ведомство обещает согласовать с Минздравом даты этапов. Также сейчас ведут переговоры с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определить страны, в которых сообщения будут возобновлять в первую очередь. Авиакомпании предлагают восстановить одновременно и международные, и внутренние рейсы.

Гибель военных на Донбассе

Старший солдат Александр Карпик погиб во время выполнения служебных обязанностей. Он погиб в результате вражеских обстрелов под Катериновкой. Военный получил огнестрельное пулевое сквозное ранение от пули снайпера. Бойцу провели операцию, однако спасти его, к сожалению, не удалось.

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Еще двое военнослужащих погибли 13 мая во время плановых занятий в районе проведения Операции объединенных сил. По предварительной информации, под Краматорском погибли майор Андрей Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают.

"Арест" подозреваемого в сбитии Boeing MH17

Одного из четырех ключевых подозреваемых в сбитии малазийского Boeing MH17 над Донбассом Леонида Харченко "арестовали". Однако сделали это же "свои" – представители оккупационных войск. Харченко арестовали еще в марте этого года возле его дома на временно оккупированной территории. Дело не касается сбития самолета, а является незначительным – незаконное хранение оружия и участие в несанкционированном обыске.

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Отмечается, что повод для задержания Харченко "надутый", поскольку касается обысков, то потерпевшие не имеют претензий. А якобы незаконное оружие – это пистолет, который в 2019 году выдали в самопровозглашенном "министерстве госбезопасности". Его подозреваемый получил от оккупантов для личной безопасноти из-за дела МН17.

Незаконная власть так называемой "ДНР", как пишет BBC, хочет таким образом изолировать Харченко. Бывший сослуживец Харченко считает, что делают это для того, чтобы предотвратить похищение Харченко спецслужбами СБУ.

Леониду Харченко с позывным "Крот" Нидерланды выдвинули официальное обвинение. Объединенная следственная группа, ведущая дело, считает, что Харченко участвовал в перемещении по так называемой "ДНР" зенитно-ракетной установки "Бук", из которой сбили самолет.

Обвал здания на Закарпатье: есть погибший

На Закарпатье в Виноградове около 16:30 произошел обвал здания бывшего кинотеатра "Промінь". Произошло это во время демонтажа, на котором работало 10 человек.

В результате обвала одной из стен под завалами оказалось двое людей. Одного из пострадавших удалось достать около 17:00, сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести, но в сознании. Второго спасатели вытащили около 17:15, но уже без признаков жизни.

Смотрите видео обвала здания в Виноградове