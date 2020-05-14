Головні новини 14 травня: спад пандемії в Україні, загибель військових на Донбасі

Вперше за час пандемії коронавірусу в Україні, кількість осіб, які одужали, більша аніж нові випадки зараження. На Донбасі під час навчання загинула два українські військові. В закарпатському місті Виноградові обвалилася будівля, як мінімум одна людина загинула. Такими були головні новини 14 травня в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за четвер, 14 травня:

Пандемія коронавірусу в Україні йде на спад

Вранці 14 квітня в Україні було зафіксовано 16847 випадків зараження на COVID-19. Нових випадків за добу зафіксували 422. Однак кількість тих, хто одужали, виявилася більшою – 427. Це вперше за час пандемії одужало більше людей, ніж захворіло.

Загалом в Україні від коронавірусу вилікувалося понад 4 тисячі осіб. 456, на жаль, померли від ускладнень коронавірусної недуги.

Послаблення карантину з 22 травня

З 22 травня в Україні має розпочатися другий етап послаблення карантину. Однак в МОЗ нагадують, що настане він за утримання динаміки поширення коронавірусу на теперішньому і меншому рівнях.

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Чого торкнеться наступне послаблення з 22 травня:

відкриття дитячих садочків;

проведення спортивних змагань без глядачів;

дозволу роботи готелів;

проведення зовнішнього незалежного тестування;

роботи громадського транспорту.



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

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Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Його збираються запроваджувати поступово – всього у ньому передбачені 3 етапи.

Перший етап

Передбачає запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).

50% приміських поїздів, що возитимуть людей на роботу та в години пік.

Планується запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес": у західному напрямку – 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному 12, в азовському – 3.

Також планується запуск внутрішнього авіасполучення.

Другий етап

Запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень, в тому числі маршрутних таксі.

Планується запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком.

Третій етап

Передбачає запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів.

Запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для прийому/відправки міжнародних рейсів.



План відновлення транспортного сполучення / Інфографіка 24 каналу

Важливо Через коронавірус в Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту: деталі

Також будуть діяти строгі правила:

маски для водіїв та пасажирів

вимірювання температури

пасажирів не більше ніж сидячих місць

дезінфекція транспорту і приміщень

соціальна дистанція у приміщеннях (вокзали, аеропорти)

До кінця тижня профільне відомство обіцяє узгодити з МОЗ дати етапів. Також зараз ведуть переговори з авіаперевізниками та МЗС, аби визначити країни, до яких сполучення відновлятимуть передусім. Авіакомпанії пропонують відновити водночас і міжнародні, і внутрішні рейси.

Загибель військових на Донбасі

Старший солдат Олександр Карпика загинув під час виконання службових обов’язків. Він загинув внаслідок ворожих обстрілів під Катеринівкою. Військовий отримав вогнепальне кульове наскрізне поранення від кулі снайпера. Бійцю провели операцію, однак врятувати його, на жаль, не вдалося.

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Ще двоє військовослужбовців загинули 13 травня під час планових занять у районі проведення Операції об'єднаних сил. За попередньою інформацією, під Краматорськом загинули майор Андрій Супріган та сержант Дмитро Кузьменко. Обставини трагедії наразі встановлюють.

"Арешт" підозрюваного у збитті Boeing MH17

Одного з чотирьох ключових підозрюваних у збитті малазійського Boeing MH17 над Донбасом Леоніда Харченка "арештували". Однак зробили це ж "свої" – представники окупаційних військ. Харченка арештували ще у березні цього року біля його будинку на тимчасово окупованій території. Справа не стосується збиття літака, а є незначною – незаконне зберігання зброї та участь в несанкціонованому обшуку.

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Зазначається, що привід для затримання Харченка "надутий", оскільки щодо обшуків, то потерпілі не мають претензій. А нібито незаконна зброя – це пістолет, який в 2019 році видали в самопроголошеному "міністерстві держбезпеки". Її підозрюваний отримав від окупантів для особистого убезпечення через справу МН17.

Незаконна влада так званої "ДНР", як пише BBC, хоче таким чином ізолювати Харченка. Колишній співслужбовець Харченкавважає, що роблять задля того, аби запобігти викраденню Харченка спецслужбами СБУ.

Леонідові Харченку з позивним "Крот" Нідерланди висунули офіційне звинувачення. Об'єднана слідча група, що веде справу, вважає, що Харченко брав участь в переміщенні по так званій "ДНР" зенітно-ракетної установки "Бук", з якої збили літак.

Обвал будівлі на Закарпатті: є загиблий

На Закарпатті у Виноградові близько 16:30 стався обвал будівлі колишнього кінотеатру "Промінь". Сталося цей під час демонтажу, на якому працювало 10 людей.

Внаслідок обвалу однієї зі стін, під завалами опинилося двоє людей. Одного з потерпілих вдалося витяти близько 17:00, наразі він у лікарні у стані середньої важкості, але у свідомості. Другого рятувальники витягли близько 17:15, але вже без ознак життя.

Дивіться відео обвалу будівлі у Виноградові