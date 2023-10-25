Атака на Хмельницкую область, пилоты начали тренировки на F-16: хронология 609 дня войны

Начались 609 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Россияне пытаются идти в наступление на нескольких направлениях и обстреливают мирные города. Однако, несмотря на это, наши защитники наносят врагу значительные потери.

25 октября враг четвертую ночь подряд атаковал Хмельницкую область "Шахедами", из-за чего в городе Славута есть значительные разрушения в результате падения обломков. Также оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область – на месте одного из прилетов под завалами могут быть люди. Однако это далеко не все события дня, сообщает 24 Канал.

Днем раньше Ракетный удар по Запорожью, ночная атака "Шахедами": хронология 608 дня войны

Хронология войны 25 октября