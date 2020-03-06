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      Главные новости 6 марта: "коронавирус в Раде", вода для Крыма

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      Главные новости 6 марта / Коллаж 24 канала

      Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина проверяют на коронавирус. Заявление нового премьера Шмыгаля насчет воды в оккупированный Крым наделало шуму. Прокуратура открыла дело против Дубинского. А в России загадочно умер украинский шахматист Станислав Богданович. Такими были главные новости 6 марта.

      Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

      Новость дня: Нардеп от ОПЗЖ Волошин сдал анализ на коронавирус: он будет в самоизоляции до 12 марта

      Нардепа проверяют на коронавирус

      27 февраля депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Евгений Волошин в фейсбуке опубликовал сообщение о визите в Париж, там он встретился с французским депутатом Жан-Люком Рейтцером. Соответствующие фото Волошин даже опубликовал в своем фейсбуке.


      Евгений Волошин и Жан-Люк Рейтцер / фото с фейсбука Рейтцера

      6 марта французские СМИ сообщили, что у Рейтцера обнаружили коронавирус. Сейчас политик находится в реанимации. Медики называют его состояние серьезным. В этот же день прямо из полного сессионного зала Верховной Рады нардепа Волошина пришлось выпроваживать на тест на коронавирус. Отмечается, что Волошин присутствовал в парламенте 5 марта. Поэтому гипотетически мог заразить кого-то из депутатов.

      24 канал собрал реакцию соцсетей на возможный  коронавирус в Раде. Смотрите самые смешные мемы об этом по ссылке.

      Олег Волошин утверждает, что абсолютно здоров. По его словам, результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательныеОн опубликовал соответствующий документ с подтверждением заведующей инфекционным отделением Александровской больницы. Однако все же Волошин будет находиться в самоизоляции до 12 марта. Тогда закончится 14 дней после его встречи с французским депутатом.

      Вода для Крыма: уступки оккупанту или гуманитарная помощь?

      Новый премьер-министр Денис Шмигаль в эфире ток-шоу сделал неоднозначное заявление, которое многие истолковали на свой лад. Речь идет об острой для Украины теме восстановления водоснабжения в оккупированный Крым. Так, Шмигаль выступил за восстановление подачи воды на полуостров, потому что там живут украинцы. Впоследствии он уточнил: воду для питья при необходимости предоставят нашим гражданам, а не военным и промышленным объектам оккупантов.

      Подробно Шмыгаль объяснил, кому в Крым могут поставлять воду из Украины

      Через несколько часов после эфира Шмыгаль решил объяснить свои слова и сделал новое заявление. Премьер подчеркнул, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым – сложное, поэтому обсуждать его на ток-шоу – не лучший вариант.

      Смотрите видео, где Шмигаль объясняет свою позицию о воде в Крым

       

       

       

      Проблемы с водой в Крыму: коротко

      • До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Воду подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал.
      • После аннексии Украина в 2014 году водоснабжение прекратила.
      • Масштабный кризис с водой в Крыму началась в 2018 после сильной засухи. Тогда даже пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и неплодородные.
      • В России длительное время "не видели" проблемы.
      • В январе 2020 года оккупанты наконец признали, что положение с водой на полуострове катастрофическое.

      Среди других, кто осудил заявление Шмыгаля, его негативно оценили заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

      Вопрос воды в Крым ранее поднимал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он назвал это допустимым компромиссом в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

      Против Дубинского открыли дело

      Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Все из-за вероятного направленного сообщения о преступлении пятого президента Петра Порошенко.

      Об этом По иску Порошенко прокуратура открыла дело против Дубинского

      Касается это дела, которое было открыто по иску Александра Дубинского. Тот утверждал, что экс-президент не платил налоги. Следовательно, Шевченковский райсуд суд обязал правоохранителей открыть дело против самого Дубинского за возможное ложное сообщение о преступлении.

      Однако, стоит отметить, что процессуальное руководство по этому делу, в частности, осуществляют Руслан Рябошапка и Виталий Касько, которые больше не работают в прокуратуре.

      Производство против Порошенко / инфографика 24 канала

      Умер шахматист Станислав Богданович

      Известного украинского шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу нашли мертвыми в квартире в Москве. Пару мертвыми вечером 5 марта нашел отец девушки, когда вернулся домой. Смерть шахматиста довольно загадочна: по предварительным данным, виной гибели двух молодых людей стал веселящий газ.


      Станислав со своей девушкой / фото с фейсбука Богдановича

      Скандал с Россией

      2 марта стало известно, что украинский шахматист Богданович в интернет-матче "Украина – Россия" сыграл на стороне россиян. Когда вокруг этого разгорелся скандал в сети, Богданович в фейсбуке оправдался: "Мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса".

      В том же посте шахматист написал: "Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, прислать в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства".

      После скандала Станислав Богданович попал в "Чистилище" базу "Миротворца".

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Олександр Дубинский Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19
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