Головні новини 6 березня: "коронавірус в Раді", вода для Криму

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина перевіряють на коронавірус. Заява нового прем'єра Шмигаля щодо води в окупований Крим наробила галасу. Проти нардепа Дубінського прокуратура відкрила справу. А в Росії загадково помер українських шахіст Станіслав Богданович. Такими були головні новини 6 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Новина дня Нардеп від ОПЗЖ Волошин здав аналіз на коронавірус: він буде в самоізоляції до 12 березня

Нардепа перевіряють на коронавірус

27 лютого депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Євген Волошин у фейсбуці опублікував допис про візит до Парижа, там він зустрівся із французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером. Відповідні фото Волошин навіть опублікував у своєму фейсбуці.



Євген Волошин і Жан-Люк Рейтцер / фото з фейсбуку Рейтцера

6 березня французькі ЗМІ повідомили, що у Рейтцера виявили коронавірус. Зараз політик перебуває у реанімації. Медики називають його стан серйозним. Цього ж дня прямо з повної сесійної зали Верховної Ради нардепа Волошина довелося випроваджувати на тест на коронавірус. Зазначається, що Волошин був присутнім у парламенті 5 березня. Тож, гіпотетично міг заразити когось із депутатів.

24 канал зібрав реакцію соцмереж на можливий коронавірус у Раді. Дивіться найсмішніші меми про це за посиланням.

Олег Волошин стверджує, що абсолютно здоровий. За його словами, результати експрес-тестів щодо усіх вірусів респіраторної групи негативні. Він опублікував відповідний документ із підтвердженням завідувачки інфекційним відділенням Олександрівської лікарні. Проте все ж Волошин перебуватиме у самоізоляції до 12 березня. Тоді закінчиться 14 днів після його зустрічі з французьким депутатом.

Вода для Криму: поступки окупанту чи гуманітарна допомога?

Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу зробив неоднозначну заяву, яку багато-хто розтлумачив на свій лад. Ідеться про гостру для України тему відновлення водопостачання в окупований Крим. Так, Шмигаль виступив за відновлення подачі води на півострів, бо там живуть українці. Згодом він уточнив: воду для пиття за необхідності нададуть нашим громадянам, а не військовим і промисловим об'єктам окупантів.

Детально Шмигаль пояснив, кому в Крим можуть постачати воду з України

Через кілька годин після ефіру Шмигаль вирішив пояснити свої слова і зробив нову заяву. Прем'єр наголосив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим – складне, тому обговорювати його на ток-шоу – не найкращий варіант.

Дивіться відео, де Шмигаль пояснює свою позицію про воду в Крим

Проблеми з водою у Криму: коротко

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Воду подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал.

Після анексії Україна у 2014 році водопостачання припинила.

Масштабна криза з водою у Криму почалася у 2018 після сильної засухи. Тоді навіть пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу.

Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.

У Росії тривалий час "не бачили" проблеми.

У січні 2020 року окупанти нарешті визнали, що стан з водою на півострові катастрофічний.

Серед інших, хто засудив заяву Шмигаля, її негативно оцінили заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.

Питання води у Крим раніше піднімав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він назвав це допустимим компромісом в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

Проти Дубінського відкрили справу

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Усе через імовірне неправдиве повідомлення про злочин п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це За позовом Порошенка прокуратура відкрила справу проти Дубінського

Стосується це справи, яка була відкрита за позовом Олександра Дубінського. Той стверджував, що експрезидент не сплачував податки. Відтак, Шевченківський райсуд суд зобов'язав правоохоронців відкрити справу проти самого Дубінського через можливе неправдиве повідомлення про злочин.

Проти Дубінського відкрили справу. Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на... Опубліковано Igor Golovan Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

Однак, варто зазначити, що процесуальне керівництво у цій справі, зокрема, здійснюють Руслан Рябошапка і Віталій Касько, які більше не працюють у прокуратурі.



Провадження проти Порошенка / інфографіка 24 каналу

Помер шахіст Станіслав Богданович

Відомого українського шахіста Станіслава Богдановича та його 18-річну подругу знайшли мертвими у квартирі в Москві. Пару мертвими увечері 5 березня знайшов батько дівчини, коли повернувся додому. Смерть шахіста досить загадкова: за попередніми даними, виною загибелі двох молодих людей став звеселяючий газ.



Станіслав зі своєю дівчиною / фото з фейсбуку Богдановича

Скандал із Росією

2 березня стало відомо, що український шахіст Богданович в інтернет-матчі "Україна – Росія" зіграв на боці росіян. Коли навколо цього розгорнувся скандал у мережі, Богданович у фейсбуці виправдався: "Мені за це задонатили. Я роблю тільки те, що краще для бізнесу".

У тому ж пості шахіст написав: "Пропоную кожному українцеві й кожному росіянину, хто це прочитає, надіслати в коменти "обнімашки" на знак нашої вічної дружби та братерства".

Після скандалу Станіслав Богданович потрапив до "Чистилища" бази "Миротворця".