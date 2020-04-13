Главные новости 13 апреля: пожар возле Припяти и Рада приняла изменения в бюджет

Парламент проголосовал за изменения в государственный бюджет на 2020 год. Пожары в Чернобыльской зоне не стихают: огонь уже возле Припяти. Киево-Печерская Лавра на карантине. Какие страны Европы уже ослабляют карантин. Такими были главные новости 13 апреля.

Самые важные новости за сегодня, 13 апреля, в Украине и мире:

Рада проголосовала за изменения в бюджет

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Из-за распространения COVID-19 в Украине и мире, что привело к экономическим проблемам, народные депутаты внесли значительные коррективы в государственный бюджет на 2020 год.

За эти изменения проголосовали 249 нардепов во время внеочередного заседания парламента 13 апреля.

В изменениях в госбюджет доходы уменьшили на 119,7 миллиарда, или -11%, и теперь они составят 975,8 миллиарда.

В то же время расходы госбюджета увеличились на 82,4 миллиарда (+7%). В частности, предполагается, что в этом году ВВП упадет на 3,9%.

Размер фонда борьбы с коронавирусом отныне составляет 64,9 миллиарда гривен. Вместе с тем, Минздраву на программу государственных гарантий медицинского обслуживания выделяется 15,8 миллиарда гривен, а Министерству социальной политики – 10,6 миллиардов на выплату пенсий и надбавок к пенсиям.

Больше об изменениях в госбюджет – в материале 24 канала.

Изменения в государственный бюджет / Инфографика 24 канала

Огонь возле Припяти

Главное Чернобыльская зона горит уже десятый день: последние новости, фото и видео

В Чернобыльской зоне уже 10 день подряд не утихают пожары. Сейчас рассматривают несколько причин пожаров. В частности, говорится как о естественных причинах возгорания, так и о преднамеренном поджоге. Последняя версия – к поджогам могут быть причастны сталкеры.

О том, что ситуация с пожарами в Чернобыле критическая, сообщает член Общественного совета в Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, огонь уже вплотную добрался до Припяти. Пламя всего в 2 километрах от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный".

В этих хранилищах находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны и самой ЧАЭС.

Вместе с тем, спасатели уверяют: угрозы для ЧАЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов зоны отчуждения нет.

Обратите внимание! Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Теперь минимальная сумма штрафа возрастет со 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен.

Карантин в лавре

К теме В Киево-Печерской лавре умер второй монах с подозрением на COVID-19

В Киево-Печерской лавре только за минувшие сутки обнаружили 63 больных коронавирусом COVID-19 священников. По состоянию на 13 апреля в Лавре уже более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Комплекс решили закрыть на карантин.

Заметим, что 12 апреля в Киево-Печерской лавре сообщили о смерти архимандрита Нектария. У него была пневмония, однако в лавре не подтверждают, что он заразился коронавирусом. Уже 13 апреля там умер еще один монах, однако обстоятельства его смерти тоже умалчивают.

Интересно! Причины для замалчивания вспышки коронавируса могут быть разными, но вероятно, что это из-за недавних высказываний насчет эпидемии со стороны служителей храма. Еще совсем недавно в лавре пренебрегали указаниями власти, призывая игнорировать карантин и обниматься.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Киево-Печерская лавра закрывается на карантин,

– сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также призвал правоохранительные органы проконтролировать соблюдение этого решения.

Помещения монастыря уже закрыли на карантин, туда планируют направить бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Ослабление карантина в Европе

Несмотря на то, что ВОЗ призывает не ослаблять карантинные меры слишком рано, ряд стран Европы уже отменяет строгие ограничения. В частности, карантинные меры смягчают в Австрии, Норвегии, Дании, Чехии, Греции и Испании.

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В Австрии смягчение ограничений состоится уже 14 апреля. Там откроют небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые товары.

Уже с 1 мая там по плану должны открыться все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Школы в Австрии, вероятнее всего, откроют в середине мая.

Тем временем в Норвегии учебные заведения откроют уже с конца апреля, а гражданам можно будет выезжать на загородные дачи. Норвежцы смогут ходить в горы на ночевку в домиках с 20 апреля.

С 27 апреля могут заработать парикмахерские и салоны красоты, но только в том случае, если они будут отвечать требованиям мер инфекционного контроля.

Ослабляют карантин и те страны, которые занимают первые строчки антирейтинга по количеству больных коронавирусом. Среди них, к примеру, Испания. Там количество больных COVID-19 превышает 160 тысяч человек. Но власти Испании решили ослабить карантинные меры. В стране планируют снять ограничения на передвижение и сферу обслуживания.

Подробнее о том, как некоторые страны Европы выходят из карантина – в материале 24 канала.