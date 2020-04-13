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      Уроки "испанки": как мир преодолел экономический кризис 100 лет назад

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      Молодые люди во времена "испанки" / 24 канал

      Многие эксперты считают, что пандемия коронавируса приведет к глубокому экономическому кризису. Мы обратились к истории, которая рассказывает, что произошло с миром после эпидемии испанского гриппа. Практика показала, что в тех городах, где карантин был жестче, там удалось быстрее восстановить экономику.

      Пандемия "испанки" – ближайшая к нашему времени эпидемия, с которой нам можно провести немало параллелей. Конечно, сегодняшняя ситуация отличается от 1918 года, тогда неизвестный вирус начал убивать каждого десятого больного. От "испанки" в течение двух лет умерло от 50 до 100 миллионов людей.

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      В те времена наука, медицина и гигиена были на более низком уровне, чем теперь. А кризис в экономике был следствием Первой мировой войны. Эпидемия гриппа добавила проблем. Эксперты считают, что тогда из-за пандемии уровень ВВП в мире снизился на 6% – это три триллиона долларов.

      Сейчас прогнозируют, что из-за коронавируса убытки в этом году будут на уровне 1% общемирового ВВП, или 2,7 триллиона долларов.

      Украинская экономика за каждый день карантина теряет 300-500 млн долларов, и на этом фоне уже звучат прогнозы, что в 2020 году наша страна потеряет 10% ВВП.

      Как и сейчас, в 1918 году применяли самоизоляцию, носили маски, закрывали магазины и заводы. Как и сейчас, кто-то ввел карантин раньше, кто-то выжидал. Позже выяснилось: выиграли те, кто спасал население, а не экономику.

      Анализ данных об эпидемии испанки в США показывает, что города, которые сделали более решительные меры борьбы с инфекцией – раньше вводили карантин и дольше его хранили – скорее восстановились после кризиса.

      Как влияет карантин на экономику?

      Много кто говорит о необходимости компромисса между борьбой с эпидемией и поддержкой экономики. Новое исследование, которое недавно опубликовали специалисты из Массачусетского технологического института, доказывает ошибочность такого мнения.

      Проанализировав данные об эпидемии испанки в США в 1918-1919 годах, они обнаружили, что города, наиболее решительно действовавшие в борьбе с вирусом, по окончании пандемии демонстрировали более высокий экономический рост.

      1918 г. Чикаго. Обзор очистителей улиц на наличие испанского гриппа / Фото Bettmann/Bettmann Archive

      Авторы отметили, что города, которые столкнулись с наиболее серьезными вспышками "испанки", демонстрировали быстрое снижение показателей экономической активности, включая занятость, объем производства и банковских кредитов, а после окончания эпидемии с трудом восстанавливались. Другими словами, пандемия сама по себе нанесла существенный ущерб экономике.

      При этом жесткие карантинные меры позволяли не только замедлить распространение инфекции, но и подготовить почву для быстрого восстановления экономики.

      Так, в городах, где карантин вводился на 10 дней раньше, чем в других, экономика в течение следующих пяти лет росла на 5% быстрее. Аналогичным образом 50 дополнительных дней социального дистанцирования обеспечивали увеличение занятости в производстве на 6,5% за аналогичный период. В то же время города, в которых карантин сохранялся менее 60 дней, испытывали более серьезные проблемы с банковским сектором.

      Таким образом, популярная сегодня идея о том, что нам необходимо делать выбор между поддержкой экономической активности и борьбой с эпидемией, не подтверждается историческими данными.


      Семья в штате Калифорния, США. 2020 год. Маску надели даже коту / Фото City of Dublin Ca. Heritage Center

      Авторы признают, что за сто лет структура экономики, безусловно, сильно изменилась – например, снизилась доля производства и возросла доля сферы услуг. Кроме того, "испанка" была смертельна для людей трудоспособного возраста, а Covid-19 убивает в основном пожилых людей. Тем не менее, исследователи считают, что опыт пандемии "испанки" вполне применим и к сегодняшнему кризису.

      Исследователи из Йельского университета надеются, что приход теплой влажной погоды в Северное полушарие позволит замедлить распространение коронавируса. Весной и летом влажность воздуха начнет постепенно увеличиваться, поэтому в некоторых регионах риск передачи вируса воздушно-капельным путем может начать снижаться, что станет долгожданной передышкой в текущей пандемии.

      Как США выходили из кризиса?

      Правительство этой страны просто не отступило от своей политики вливания дешевых денег через банки в промышленность, а также – государственной поддержки экспорта. При этом происходила конвейеризация производства, которая позволяла продуктивнее использовать рабочую силу и избежать новых массовых заражений на рабочем месте.

      К 1923 году промышленность получила 354 млн долларов кредита, что заодно поддержало и банковскую систему США.

      Благодаря проактивной торговой политике, перспективные рынка мира американцам падали буквально в руки. Например, за 1920-1929 годы вес США в поставках в Канаду вырос от 6 до 14%, в поставках в Китай – от 8 до 11%. Суммарный вес США и Канады в мировой торговле за 1913-1929 годы вырос от 15% до 20%, в то время как вес Европы упал с 58% до 48%. Средняя производительность труда одного работника за 1921-1929 годы выросла на 15%. И так США начали медленное, но верное движение к своей экономической мощи, пишут на bykvu.com.

      Выводы

      Когда приходит беда и перед человечеством встает вопрос: смерть или экономический кризис, то выбор здесь очевиден. Что поделаешь, нам всем нужно затянуть пояса и отказаться от привычного комфорта. Главное это спасти жизни людей, а экономику мы восстановим, так было всегда. Это не первая и не последняя эпидемия – люди обречены жить на одной планете с вирусами. Так что, держимся вместе и сохраняем дистанцию.

      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Публикации История Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Статьи
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