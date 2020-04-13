Головні новини 13 квітня: вогонь біля Прип’яті та Рада прийняла зміни до бюджету

Парламент проголосував за зміни до державного бюджету на 2020 рік. Пожежі у Чорнобильській зоні не стихають: вогонь вже біля Прип’яті. Києво-Печерська Лавра на карантині. Які країни Європи вже послаблюють карантин. Такими були головні новини 13 квітня.

Найважливіші новини за сьогодні, 13 квітня, в Україні та світі:

Рада проголосувала за зміни до бюджету

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Через поширення COVID-19 в Україні та світі, що призвело до економічних проблем, народні депутати внесли значні корективи у державний бюджет на 2020 рік.

За ці зміни проголосували 249 нардепів під час позачергового засідання парламенту 13 квітня.

У змінах до держбюджету доходи зменшили на 119, 7 мільярдів, або -11%, і тепер вони становитимуть 975, 8 мільярдів.

Водночас, видатки держбюджету збільшили на 82,4 мільярда (+7%). Зокрема передбачається, що цього року ВВП впаде на 3,9%.

Розмір фонду боротьби з коронавірусом відтепер становить 64,9 мільярда гривень. Разом з тим, МОЗ на програму державних гарантій медичного обслуговування виділяється 15,8 мільярда гривень, а Міністерству соціальної політики – 10,6 мільярда на виплату пенсій та надбавок до пенсій.

Більше про зміни до держбюджету – у матеріалі 24 каналу.



Зміни до державного бюджету / Інфографіка 24 каналу

Вогонь біля Прип’яті

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У Чорнобильській зоні вже 10 день поспіль не стихають пожежі. Наразі розглядають кілька причин пожеж. Зокрема, мовиться як про природні причини займання, так і про навмисний підпал. Остання версія – до підпалів можуть бути причетні сталкери.

Про те, що ситуація із пожежами у Чорнобилі критична, повідомляє член Громадської ради у Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

За його словами, вогонь вже впритул добрався до Прип’яті. Полум’я усього за 2 кілометри від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний".

У цих сховищах розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони та від самої ЧАЕС.

Водночас, рятувальники запевняють: загрози для ЧАЕС, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів зони відчуження немає.

Зверніть увагу! Верховна Рада 13 квітня схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.

Карантин у лаврі

До теми У Києво-Печерській лаврі помер другий монах з підозрою на COVID-19

У Києво-Печерській лаврі лише за минулу добу виявили 63 хворих на коронавірус COVID-19 священників. Станом на 13 квітня у лаврі вже понад 90 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Комплекс вирішили закрити на карантин.

Зауважимо, що 12 квітня у Києво-Печерській лаврі повідомили про смерть архімандрита Нектарія. У нього була пневмонія, однак у лаврі не підтверджують, що він заразився коронавірусом. Вже 13 квітня там помер ще один монах, однак обставини його смерті теж замовчують.

Цікаво! Причини для замовчування спалаху коронавірусу можуть бути різними, але ймовірно, що це через нещодавні висловлювання до епідемії з боку служителів храму. Ще зовсім нещодавно у лаврі нехтували вказівками влади, закликаючи ігнорувати карантин і обійматися.

За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, Києво-Печерська лавра закривається на карантин,

– повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також закликав правоохоронні органи проконтролювати дотримання цього рішення.

Приміщення монастиря вже зачинили на карантин, туди планують направити бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

Послаблення карантину у Європі

Попри те, що ВООЗ закликає не послаблювати карантинні заходи занадто рано, низка країн Європи вже скасовує суворі обмеження. Зокрема, карантинні заходи пом’якшують в Австрії, Норвегії, Данії, Чехії, Греції та Іспанії.

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В Австрії пом’якшення обмежень відбудуться вже 14 квітня. Там відкриють невеликі магазини з площею до 400 квадратних метрів, а також спеціалізовані торговельні підприємства, де продаються будівельні та садові товари.

Вже з 1 травня там за планом повинні відкритися всі інші магазини, торгові центри та перукарні. Школи в Австрії, найімовірніше, відкриють всередині травня.

Тим часом у Норвегії навчальні заклади відкриють вже з кінця квітня, а громадянам можна буде виїжджати на заміські дачі. Норвежці зможуть ходити в гори на ночівлю у будиночках з 20 квітня.

З 27 квітня можуть запрацювати перукарні та салони краси, але лише у тому випадку, якщо вони відповідатимуть вимогам заходів інфекційного контролю.

Послаблюють карантин й ті країни, які посідають перші сходинки антирейтингу за кількістю хворих на коронавірус. Серед них, до прикладу, Іспанія. Там кількість хворих на COVID-19 перевищує 160 тисяч людей. Але влада Іспанії вирішила також послабити карантинні заходи. У країні планують зняти обмеження на пересування і сферу обслуговування.

Детальніше про те, як деякі країни Європи виходять з карантину – у матеріалі 24 каналу.