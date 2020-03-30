Главные новости 30 марта: новые главы Минздрава и Минфина и турборежим Рады

Илью Емца и Игоря Уманского уволили с должностей руководителей Минздрава и Минфина. Их места заняли Максим Степанов и Сергей Марченко. Внеочередное заседание Рады во времена пандемии: депутаты в защитных масках и насущные для решения вопроса. Скандал с принудительной обсервацией украинцев. Такими были главные новости понедельника, 30 марта.

Важнейшие новости за сегодня, 30 марта, в Украине и мире:

Увольнение глав Минздрава и Минфина

Биография Что известно об Илье Емце

Нардепы большинством своих голосов поддержали увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения. За решение проголосовали 271 депутат.

Сам Емец считает, что причиной его отставки стала бывшая руководительница министерства Ульяна Супрун.

Я думаю, основания такие: что нашей команде было предоставлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам — это исполняющая обязанности Супрун, которая за 3, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи,

– заявил Емец.

Он добавил, что "как специалист" считает, что из-за реформы Супрун оказание помощи стационарного уровня станет невозможным. Емец также рассказал, что общался о своей отставке с Зеленским, но подробности этого диалога придержал при себе.

В то же время, совсем другую причину увольнения министров назвал премьер Денис Шмыгаль.

"Илья Емец и Игорь Уманский – профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но сейчас страна требует быстрых действий", – отметил он в своем телеграм-канале.

В то же время главы Минфина Игоря Уманского Рада уволила с должности 249 голосами. Ранее заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что политсила поддержит увольнение Уманского. Среди причин его увольнения – нерациональный секвестр бюджета.

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Также речь шла о том, что Уманский не сработался с премьер-министром.

Внимание! Илью Емца и Игоря Уманского назначили на должности министров меньше месяца назад, 4 марта, когда правительство Гончарука отправили в отставку.

Новые министры

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Новым министром здравоохранения стал Максим Степанов. Интересно, что это уже четвертый глава Минздрава за последние 7 месяцев.

Интересно, что Рада сначала не проголосовала за это назначение, впрочем, во время второй попытки 246 голосами парламентарии все же поддержали кандидатуру Степанова.

Что известно о Степанове?В 2017–2019 годах он был на посту главы Одесской области. За этот срок он запустил телемедицину, открыл крупнейший в стране центр нефрологии, создал "карты реперфузийных клиник" для пациентов с болезнями сердца по всей области.



Также он запустил дистанционное обучение для школьников из отдаленных сел и построил трассу Одесса – Рени.

Больше о новом главе Минздрава читайте на сайте 24 канала

А вот Уманского на должности заменил Сергей Марченко. В Раде за него сначала тоже не набралось голосов. Однако со второй попытки парламентарии 256 голосами все же поддержали его кандидатуру.

Больше о новом министре финансов читайте в материале 24 канала



Новые ротации в правительстве / Инфографика 24 канала

Турборежим Рады

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Верховная Рада Украины 30 марта собралась сразу на 4 внеочередных заседания. Во время последнего в зале присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский. Он в первую очеред поблагодарил депутатов за то, что пришли в масках, и подчеркнул важность работы власти в момент карантина.

Заметим, что в парламенте нардепам раздавали маски, защитные очки и перчатки. Некоторые приходил со своей защитой. И даже больше: чтобы не подвергнуть депутатов опасности, во время перерывов в работе сессионный зал дезинфицируют.

Кроме кадровых ротаций в правительстве Дениса Шмыгаля, Рада 30 марта рассматривает также законопроект, который касается совершенствования механизмов регулирования банковской сферы. В народе его назвали "антиколомойським".

Еще один – о рынке сельскохозяйственных земель.

Если первый поддержали 267 народных избранников, то за поправки ко второму парламент продолжает голосовать в турборежиме.

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Последние 2 законопроекта необходимо принять как можно быстрее, чтобы получить от МВФ следующий и довольно большой транш в размере 8 миллиардов долларов помощи.

Принудительная обсервация

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Рейс из Вьетнама, организованный при содействии МИД Украины, 29 марта эвакуировал украинцев в Киев. В сети появилась информация, что прибывшие сопротивлялись обязательной обсервации. Сами пассажиры говорят, что не у всех, а лишь у 10 людей сдали нервы. Людей испугала информация, что их якобы отправят на принудительную обсервацию. Но на добровольную самоизоляцию они, как и остальные, согласились.

Украинцы из Вьетнама сопротивляются обсервации – смотрите видео

Пассажиры, летевшие рейсом из Вьетнама, опровергают информацию о том, что они сопротивлялись обсервации. По их словам, состояние их здоровья проверяли и во Вьетнаме, и в Украине, а перед вылетом предупредили, что всем придется провести в самоизоляции 14 дней.

Все соответствующие документы пассажиры подписали и на самоизоляцию согласились еще в самолете, а вот о принудительной обсервации не говорилось. Зато в Борисполе людей не выпускали из аэропорта и собирались вроде вывезти в какого-то частный отель именно на принудительную обсервацию, на что люди, конечно, согласия не давали.

После долгих часов ожиданий людей все же по несколько выпустили из аэропорта.

Другая ситуация постигла пассажиров спецрейса Доха – Киев. Эвакуированных из Катара украинцев, которые прибыли в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, поставили перед фактом: они будут вынуждены пройти обязательную обсервацию.

Кратко о ситуации:

Ночью, 30 марта, в Украину прибыли два рейса из Дохи, Катар. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в определенные места обсервации (часть с пониманием отнеслась к нововведению, часть — согласилась после разъяснений).

Примерно 50 человек еще находились в самолетах, и категорически отказывались от обсервации.

Пассажиры заявляли, что решение Кабмина про обсервацию приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях.

Больше – в материале 24 канала.