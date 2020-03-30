Головні новини 30 березня: нові глави МОЗ та Мінфіну і турборежим Ради

Іллю Ємця та Ігоря Уманського звільнили з посад очільників МОЗ та Мінфіну. Їхні місця зайняли Максим Степанов та Сергій Марченко. Позачергове засідання Ради в часи пандемії: депутати у захисних масках та нагальні для вирішення питання. Скандал із примусовою обсервацією українців. Такими були головні новини понеділка, 30 березня.

Найважливіші новини за сьогодні, 30 березня, в Україні та світі:

Звільнення глав МОЗ та Мінфіну

Біографія Що відомо про Іллю Ємця

Нардепи більшістю своїх голосів підтримали звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. За рішення проголосували 271 депутат.

Сам Ємець вважає, що причиною його відставки стала колишня очільниця міністерства Уляна Супрун.

Я думаю, підстави такі: що нашій команді було представлено продовження реформування охорони здоров’я, вона не сподобалась нашим головним опонентам — це є виконувачка обов'язків Супрун, яка за 3, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так казати, знищує стаціонарний рівень допомоги,

– заявив Ємець.

Він додав, що "як спеціаліст" вважає, що через реформи Супрун надання допомоги стаціонарного рівня стане неможливим. Ємець також розповів, що спілкувався про свою відставку з Зеленським, але подробиці цього діалогу притримав при собі.

Водночас, зовсім іншу причину звільнення міністрів назвав прем’єр Денис Шмигаль.

"Ілля Ємець та Ігор Уманський – професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Але наразі країна вимагає швидких дій", – зауважив він у своєму телеграм-каналі.

Водночас очільника Мінфіну Ігоря Уманського Рада звільнила з посади 249 голосами. Раніше заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що політсила підтримає звільнення Уманського. Серед причин його звільнення – нераціональний секвестр бюджету.

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Також йшлося про те, що Уманський не спрацювався із прем’єр-міністром.

Увага! Іллю Ємця та Ігоря Уманського призначили на посади міністрів менше, як місяць тому, 4 березня, коли уряд Гончарука відправили у відставку.

Нові міністри

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Новим міністром охорони здоров’я став Максим Степанов. Цікаво, що це вже четвертий глава МОЗ за останні 7 місяців.

Цікаво, що Рада спочатку не проголосувала за це призначення, втім, під час другої спроби парламентарі 246 голосами все ж підтримали кандидатуру Степанова.

Що відомо про Степанова? У 2017 – 2019 роках він очолював посаду губернатора Одеської області. За цей термін він запустив телемедицину, відкрив найбільший в країні центр нефрології, створив "карти реперфузійних клінік" для пацієнтів з хворобами серця по всій області.



Також він запустив дистанційне навчання для школярів з віддалених сіл та побудував трасу Одеса – Рені.

Більше про нового главу МОЗ читайте на сайті 24 каналу.

А ось Уманського на посаді замінив Сергій Марченко. У Раді за нього спочатку теж не назбиралося голосів. Однак з другої спроби парламентарі 256 голосами все ж підтримали його кандидатуру.

Більше про нового міністра фінансів читайте у матеріалі 24 каналу



Нові ротації в уряді / Інфографіка 24 каналу

Турборежим Ради

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Верховна Рада України 30 березня зібралася одразу на 4 позачергові засідання. Під час останнього у залі був присутнім Президент України Володимир Зеленський. Він передовсім подякував депутатам за те, що прийшли у масках, і наголосив на важливості роботи влади у момент карантину.

Зауважимо, що у парламенті нардепам роздавали маски, захисні окуляри та рукавички. Дехто приходив зі своїм захистом. Ба – більше: аби не наразити депутатів на небезпеку, під час перерв у роботі сесійну залу дезінфікують.

Окрім кадрових ротацій в уряді Дениса Шмигаля, Рада 30 березня розглядає також законопроєкт,що стосується вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. У народі його назвали "антиколомойським".

Ще один – про ринок сільськогосподарських земель.

Якщо перший підтримали 267 народних обранців, то за поправки до другого парламент продовжує голосувати у турборежимі.

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Останні 2 законопроєкти необхідно прийняти якомога швидше, аби отримати від МВФ наступний та доволі чималий транш у розмірі 8 мільярдів доларів допомоги.

Примусова обсервація

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Рейс із В'єтнаму, організований за сприяння МЗС України, 29 березня евакуював українців до Києва. У мережі з'явилася інформація, що прибулі опиралися обов'язковій обсервації. Самі пасажири кажуть, що не у всіх, а лише у 10 людей здали нерви. Людей злякала інформація, що їх нібито відправлять на примусову обсервацію. Але на добровільну самоізоляцію вони, як і решта, погодилися.

Українці з В'єтнаму опираються обсервації – дивіться відео

Пасажири, які летіли рейсом із В'єтнаму, спростовують інформацію про те, що вони опиралися обсервації. За їхніми словами, стан їхнього здоров'я перевіряли і у В'єтнамі, і в Україні, а перед вильотом попередили, що усім доведеться провести в самоізоляції 14 днів.

Усі відповідні документи пасажири підписали та на самоізоляцію погодилися ще в літаку, а от про примусову обсервацію не мовилося. Натомість у Борисполі людей не випускали з аеропорту та збиралися начебто вивезти до якогось приватного готелю саме на примусову обсервацію, на що люди, звісно, згоди не давали.

Після довгих годин очікувань людей все ж по декілька випустили з аеропорту.

Інша ситуація спіткала пасажирів спецрейсу Доха – Київ. Евакуйованих з Катару українців, які прибули до "Борисполя" рейсами зі столиці Катару Дохи, поставили перед фактом: вони будуть змушені пройти обов’язкову обсервацію.

Коротко про ситуацію:

Вночі, 30 березня, в Україну прибули два рейси з Дохи, Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у визначені місця обсервації (частина з розумінням поставилася до нововведення, частина — погодилася після роз'яснень).

Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках, і категорично відмовлялися від обсервації.

Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях.

Більше – у матеріалі 24 каналу.