Вагомий поштовх та історична подія: Шмигаль і Єрмак привітали відкриття ринку землі
Верховна Рада віддала 259 голосів за відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення в ніч на 31 березня. На цю подію вже відреагували голова уряду Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Голова ОП Єрмак у фейсбуці назвав голосування за ринок землі в Раді історичною подією.
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Разом з цим, рішення Ради – це лише перший крок земельної реформи.
Уряд повинен зробити ще дуже багато для розбудови прозорого та справедливого земельного ринку – від ефективного земельного кадастру до системної підтримки наших фермерів,
– написав Єрмак.
В уряді також відреагували: пост у телеграм-каналі опублікував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він привітав рішення Ради щодо ухвалення закону про ринок землі сільськогосподарського призначення.
Зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення – це вагомий поштовх для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу в Україні,
– вважає Шмигаль.
Що передбачає законопроєкт про ринок землі
- З 1 липня 2021 року землю зможуть купувати та продавати.
- Утім, діятимуть обмеження: купити землю зможуть лише фізичні особи й не більше за 100 гектарів в одні руки.
- З 2023 року обмеження становитиме 10 тисяч гектарів в одні руки.
- Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після референдуму, якщо українці на це погодяться.
- У перші 2 роки дії закону заборонено продавати землі, що перебувають у державній власності.
- Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.
Ухвалення закону про ринок землі та закону про регулювання банківської діяльності – це умови для отримання нової програми фінансування від МВФ на приблизно 8 мільярдів доларів. Зеленський вважає, що ця допомога потрібна Україні для подолання наслідків кризи та пандемії COVDI-19.
Ринок землі: чи підтримують українці / Інфографіка 24 каналу
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