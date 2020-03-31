Вагомий поштовх та історична подія: Шмигаль і Єрмак привітали відкриття ринку землі

Верховна Рада віддала 259 голосів за відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення в ніч на 31 березня. На цю подію вже відреагували голова уряду Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Голова ОП Єрмак у фейсбуці назвав голосування за ринок землі в Раді історичною подією.

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Разом з цим, рішення Ради – це лише перший крок земельної реформи.

Уряд повинен зробити ще дуже багато для розбудови прозорого та справедливого земельного ринку – від ефективного земельного кадастру до системної підтримки наших фермерів,

– написав Єрмак.

В уряді також відреагували: пост у телеграм-каналі опублікував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він привітав рішення Ради щодо ухвалення закону про ринок землі сільськогосподарського призначення. Зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення – це вагомий поштовх для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу в Україні,

– вважає Шмигаль. Що передбачає законопроєкт про ринок землі

З 1 липня 2021 року землю зможуть купувати та продавати.

Утім, діятимуть обмеження: купити землю зможуть лише фізичні особи й не більше за 100 гектарів в одні руки.

З 2023 року обмеження становитиме 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після референдуму, якщо українці на це погодяться.

У перші 2 роки дії закону заборонено продавати землі, що перебувають у державній власності.

Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.

Ухвалення закону про ринок землі та закону про регулювання банківської діяльності – це умови для отримання нової програми фінансування від МВФ на приблизно 8 мільярдів доларів. Зеленський вважає, що ця допомога потрібна Україні для подолання наслідків кризи та пандемії COVDI-19.



Ринок землі: чи підтримують українці / Інфографіка 24 каналу