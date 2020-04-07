Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
Минздрав прогнозирует, что Украина может вернуться к нормальной жизни через 2 недели. Власть разрабатывает поэтапный план выхода из карантина. Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за усиления карантина. Чернобыльская зона пылает уже четвертый день. Такими были главные новости 7 апреля.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
План выхода из карантина
Минздрав прогнозирует, что при условии соблюдения карантинных ограничений Украина сможет вернуться к нормальной жизни через две недели.
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О постепенном выходе из карантина сообщают украинские СМИ. Пока официально эту информацию не комментируют.
Согласно плану, смягчение правил карантина начнется 14 апреля. Именно с этого дня откроются небольшие магазины, у которых площадь до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади. Далее откроют другие магазины, ТЦ, а учебный процесс восстановят в середине мая.
Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала
Последние новости о коронавирусе в Украине:
- В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть от коронавируса.
- Коронавирус обнаружили у младенца депутата Анны Скороход – обоих госпитализировали.
- Украинцы пришли на богослужение в храмы, несмотря на ограничения, принятые правительством. Как это было – читайте здесь.
- Между тем владелец похоронной фирмы возил по Львовщине гроб с надписью "Сиди дома".
- Разведка выяснила, что оккупанты на Донбассе скрывают от населения реальную эпидемиологическую ситуацию. Представители так называемых "силовых структур" изымают истории болезней умерших и запугивают местных медиков.
- Мэр Запорожья Владимир Буряк 5 апреля заявил, что весь общественный транспорт в городе будет выходить на маршруты. На эти действия отреагировали в СБУ и МВД.
- Вблизи венгерской столицы Будапешта в ДТП попал автобус, который эвакуировал украинцев до пункта пропуска "Тиса". В результате аварии пострадали 8 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
- Днепр закрывают на въезд для транспорта из других областей.
Последние новости о коронавирусе в мире:
- Дания, как и Австрия, объявила об "осторожном восстановлении" и ослабит некоторые карантинные ограничения.
- В Нью-Йорке рассматривают возможность массовых захоронений в городских парках.
- За сутки в Китае не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.
- За минувшие сутки от коронавируса в Испании умерло 743 человека, а за позапрошлую – 637 человек. Летальность от COVID-19 шла на убыль 4 сутки, но 7 апреля снова возросла.
- У главы правительства Великобритании Бориса Джонсона нет пневмонии.
- В США врачей могут уволить с работы за недовольные посты в фейсбуке во времена вспышки COVID-19.
- С начала эпидемии в Италии умерли 122 медика.
- В Румынии в родильном доме вспышка коронавируса.
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Обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса. На этот раз политик говорил о важности усиления карантина.
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О чем говорил Зеленский: главные тезисы
- О новых самолетах с гуманитарной и медицинской помощью из Китая и Южной Кореи. Поставок в течение недели должно быть 7. Самолеты доставят 50 миллионов масок.
- Украина ежедневно производит 900 тысяч масок.
- Президент напомнил, что правительство ввело более строгие карантинные ограничения. Он напомнил украинцам об обязательном ношении масок, о документах, с которыми они должны выходить на улицу, и о других нововведениях.
- Призвал глав городов и сел также соблюдать ограничения, которые ввел Кабмин.
- Власти сделают все возможное, чтобы обеспечить онлайн-трансляцию богослужений из разных церквей Украины на телевизионных каналах на Пасху.
Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео
Заметим, что правительство усилило и продолжило карантин до 24 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ответственность за нарушение карантина – штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
Чернобыльская зона до сих пор горит
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества пылает лес уже четвертый день.
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Пожарные до сих пор борются с возгоранием. По состоянию на 7 апреля площадь возгорания увеличилась с 10,5 гектаров до 35 гектаров. Огонь распространился вследствие порыва ветра на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества.
К месту пожара уже направлены два вертолета Ми-8 ГСЧС. Кроме того, пожарные самолеты уже осуществили девять сбросов – 72 тонны воды.
Утром сообщалось о 2 очагах возгорания:
- между селом Владимировка и поселком Полесское на площади около 6,5 гектаров;
- возле села Рудня Осошня на площади около 4 гектаров, этот очаг локализован еще в 20:45 5 апреля.
Спасатели называют ситуацию контролируемой.
Кто виноват в пожаре в Чернобыльской зоне?Пожар в Чернобыльскую зону перекинулся из трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области.
Одного подозреваемого в пожаре уже задержала полиция – 27-летнего жителя Иванковского района.
О предыдущих днях борьбы с огнем в Чернобыльской зоне – читайте по ссылке.
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