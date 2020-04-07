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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского

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      Главные новости 7 апреля / Коллаж 24 канала

      Минздрав прогнозирует, что Украина может вернуться к нормальной жизни через 2 недели. Власть разрабатывает поэтапный план выхода из карантина. Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за усиления карантина. Чернобыльская зона пылает уже четвертый день. Такими были главные новости 7 апреля.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

      План выхода из карантина

      Минздрав прогнозирует, что при условии соблюдения карантинных ограничений Украина сможет вернуться к нормальной жизни через две недели.

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      О постепенном выходе из карантина сообщают украинские СМИ. Пока официально эту информацию не комментируют.

      Согласно плану, смягчение правил карантина начнется 14 апреля. Именно с этого дня откроются небольшие магазины, у которых площадь до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади. Далее откроют другие магазины, ТЦ, а учебный процесс восстановят в середине мая.

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      Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

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      Обращение Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса. На этот раз политик говорил о важности усиления карантина.

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      О чем говорил Зеленский: главные тезисы

      • О новых самолетах с гуманитарной и медицинской помощью из Китая и Южной Кореи. Поставок в течение недели должно быть 7. Самолеты доставят 50 миллионов масок.
      • Украина ежедневно производит 900 тысяч масок.
      • Президент напомнил, что правительство ввело более строгие карантинные ограничения. Он напомнил украинцам об обязательном ношении масок, о документах, с которыми они должны выходить на улицу, и о других нововведениях.
      • Призвал глав городов и сел также соблюдать ограничения, которые ввел Кабмин.
      • Власти сделают все возможное, чтобы обеспечить онлайн-трансляцию богослужений из разных церквей Украины на телевизионных каналах на Пасху.

      Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

      Заметим, что правительство усилило и продолжило карантин до 24 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ответственность за нарушение карантина – штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

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      Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Чернобыльская зона до сих пор горит

      В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества пылает лес уже четвертый день.

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      Пожарные до сих пор борются с возгоранием. По состоянию на 7 апреля площадь возгорания увеличилась с 10,5 гектаров до 35 гектаров. Огонь распространился вследствие порыва ветра на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества.

      К месту пожара уже направлены два вертолета Ми-8 ГСЧС. Кроме того, пожарные самолеты уже осуществили девять сбросов – 72 тонны воды.

      Утром сообщалось о 2 очагах возгорания:

      • между селом Владимировка и поселком Полесское на площади около 6,5 гектаров;
      • возле села Рудня Осошня на площади около 4 гектаров, этот очаг локализован еще в 20:45 5 апреля.

      Спасатели называют ситуацию контролируемой.

      Кто виноват в пожаре в Чернобыльской зоне?Пожар в Чернобыльскую зону перекинулся из трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области.

      Одного подозреваемого в пожаре уже задержала полиция – 27-летнего жителя Иванковского района.

      О предыдущих днях борьбы с огнем в Чернобыльской зоне – читайте по ссылке.

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Чернобыль Пожар ТОП
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