Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского

Минздрав прогнозирует, что Украина может вернуться к нормальной жизни через 2 недели. Власть разрабатывает поэтапный план выхода из карантина. Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за усиления карантина. Чернобыльская зона пылает уже четвертый день. Такими были главные новости 7 апреля.

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План выхода из карантина

Минздрав прогнозирует, что при условии соблюдения карантинных ограничений Украина сможет вернуться к нормальной жизни через две недели.

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О постепенном выходе из карантина сообщают украинские СМИ. Пока официально эту информацию не комментируют.

Согласно плану, смягчение правил карантина начнется 14 апреля. Именно с этого дня откроются небольшие магазины, у которых площадь до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади. Далее откроют другие магазины, ТЦ, а учебный процесс восстановят в середине мая.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

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Обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса. На этот раз политик говорил о важности усиления карантина.

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О чем говорил Зеленский: главные тезисы

О новых самолетах с гуманитарной и медицинской помощью из Китая и Южной Кореи. Поставок в течение недели должно быть 7. Самолеты доставят 50 миллионов масок.

Украина ежедневно производит 900 тысяч масок.

Президент напомнил, что правительство ввело более строгие карантинные ограничения. Он напомнил украинцам об обязательном ношении масок, о документах, с которыми они должны выходить на улицу, и о других нововведениях.

Призвал глав городов и сел также соблюдать ограничения, которые ввел Кабмин.

Власти сделают все возможное, чтобы обеспечить онлайн-трансляцию богослужений из разных церквей Украины на телевизионных каналах на Пасху.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

Заметим, что правительство усилило и продолжило карантин до 24 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ответственность за нарушение карантина – штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.



Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

Чернобыльская зона до сих пор горит

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества пылает лес уже четвертый день.

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Пожарные до сих пор борются с возгоранием. По состоянию на 7 апреля площадь возгорания увеличилась с 10,5 гектаров до 35 гектаров. Огонь распространился вследствие порыва ветра на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества.

К месту пожара уже направлены два вертолета Ми-8 ГСЧС. Кроме того, пожарные самолеты уже осуществили девять сбросов – 72 тонны воды.

Утром сообщалось о 2 очагах возгорания:

между селом Владимировка и поселком Полесское на площади около 6,5 гектаров;

возле села Рудня Осошня на площади около 4 гектаров, этот очаг локализован еще в 20:45 5 апреля.

Спасатели называют ситуацию контролируемой.

Кто виноват в пожаре в Чернобыльской зоне?Пожар в Чернобыльскую зону перекинулся из трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области.



Одного подозреваемого в пожаре уже задержала полиция – 27-летнего жителя Иванковского района.

О предыдущих днях борьбы с огнем в Чернобыльской зоне – читайте по ссылке.